Stiller krav: Vil have mange flere ladere til elbiler i EU

EU bør stille krav til sine medlemslande om, at der skal etableres mange flere offentlige ladere til elbiler og plug-in hybrider.

Sådan lyder budskabet i et brev fra European Automobile Manufacturerers Association (ACEA), Transport & Environment (T&E) og European Consumer Organisation (BEUC), som er sendt til EU. Hovedbudskabet i brevet er, at organisationerne vil have EU til at stille krav til medlemslandene om, at der etableres en million offentlige ladere inden 2024 og tre millioner inden 2029.

Det oplyser ACEA i en pressemeddelelse.

'At sætte mål vil sende et stærkt signal til forbrugerne om, at antallet af offentlige ladepunkter vil holde trit med det stigende salg af elbiler, som finder sted i Europa,' lyder det i brevet.

- Hvis vi er seriøse med hensyn til global opvarmning, er vi nødt til at blive elektriske hurtigt. For at fremskynde overgangen har vi brug for nem opladning over alt i Europa og ikke kun i Norge og Holland. Mål for ladestandere pr. land er en fantastisk måde at få det til at ske, siger William Todts, som er direktør i T&E, i pressemeddelelsen.

Fornuftigt salg

Udmeldingen kommer i kølvandet på et år, hvor der blev solgt mange elbiler i EU-landene. Således blev salget af elbiler og plug-in hybridbiler i EU næsten tredoblet fra 2019 til 2020 og nåede i fjor over en million solgte eksemplarer.