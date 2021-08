Stjålet Bond-bil til over 100 millioner måske genfundet

I Bond-filmen Goldfinger kører Sir Sean Connery i rollen som James Bond rundt i en særlig Aston Martin DB5 med alverdens gadgets, der skal gøre livet som agent lettere.

Efter filmen blev bilen, der blev brugt i optagelserne, købt af bilsamleren Anthony Pugliese. Imidlertid blev bilen stjålet fra en hangar i Boca Raton Airport i Florida i 1997, og sidenhen har det været et mysterie, hvor bilen blev af.

Der findes flere eksemplarer af DB5'eren, som blev brugt i 'Goldfinger', men dette er den eneste, som har alle de særlige Bond-gadgets installeret, hvorfor den er særligt værdifuld.

Nu er vi måske kommet tættere på at finde ud af, hvor bilen er. Det skriver Telegraph.

Et øjenvidne har nemlig ifølge mediet fået Christoper Marinello, som er adm. direktør i firmaet Art Recovery International, op på mærkerne. Firmaet beskæftiger sig med at lokalisere forsvundne og stjålne værdigenstande. Ifølge Marinello har øjenvidnet fortalt, at bilen er blevet spottet, og at Dubai, Saudi Arabien, Kuwait og Bahrain er særligt interessante i denne forbindelse, uden at direktøren dog kan komme det nærmere på grund af efterforskningen.

Måske er Bond-bilen nu blevet fundet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ifølge ham skulle den fundne bils serienummer stemme overens med det på den stjålne Bond-bil, som anslås til at være op mod 18,2 millioner pund værd, svarende til 158 millioner kroner.

- Der findes store bilsamlere i de lande, og jeg har efterretninger om, at bilen kan befinde sig i ét af dem og endda kan have flyttet rundt mellem dem, siger Marinello til Telegraph.

Han oplyser, at han ikke tror, at dens nuværende ejer ved, at bilen er stjålet, og at han håber, at vedkommende vil give sig til kende frivilligt.

- Jeg får stor støtte fra efterforskere, myndigheder og diplomater verden over, der husker filmen og elsker bilen og vil hjælpe. Vi kommer tættere og tættere på. Jeg venter på, at min telefon ringer, siger Marinello.