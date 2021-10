Stjæler biler for millioner med særlig 'Game Boy'

Det skorter ikke på opfindsomhed hos de mennesker, der har specialiseret sig i at stjæle biler. En britisk gruppe biltyve er således blevet afsløret i at have brugt en noget usædvanlig genstand til at stjæle fem forskellige Mitsubishi Outlander.

Da West Yorkshire Police anholdt gruppen tilbage i juli, opdagede politiet nemlig, at gruppen havde brugt en enhed til at omgå bilernes sikkerhedssystemer forklædt som en Nintendo Game Boy.

Det skriver BBC.

Ifølge politiet kan enheden låse bilerne op og starte dem på 'få sekunder', og politiet anslår, at den særlige Game Boy er omkring 20.000 pund værd, svarende til 175.000 kroner.

De fem biler har en værdi på 180.000 pund, svarende til lige over 1,5 millioner kroner.

Optagelser fra en telefon tilhørende et af gruppemedlemmerne har ifølge politiet vist, 'hvor hurtigt og let gadgeten gav dem fuld adgang til køretøjerne'.

Derudover vurderer politiet, at den 'betydelige investering, der kræves for at købe en af de sofistikerede enheder, viser, at tyverierne var planlagte og orkestrerede forbrydelser.'

Politiet oplyser, at det er første gang, at en af de sofistikerede enheder til at omgå bilernes sikkerhedssystemer er blevet fundet i West Yorkshire.

Gruppens tre medlemmer, som er mellem 29 og 33 år, fik ved retten Leeds Crown Court mellem 22 og 30 måneders fængsel.