Stjal 61 tilbagekøbte VW-biler

To mænd er sigtede for at stjæle og sælge en række biler, som VW havde købt tilbage efter dieselskandalen

Billeder af enorme parkeringspladser fyldt med tilbagekøbte VW-modeller gik verden rundt i tiden efter dieselskandalen.

Som en del af straffen for at installere snydesoftware i sine dieselbiler blev Volkswagen-koncernen pålagt at købe over 300.000 biler tilbage fra amerikanske kunder, og de blev i en periode opmagasineret på 37 pladser over hele landet.

Synet af de mange fuldt funktionsdygtige biler har dog muligvis været en tand for fristende for to mænd fra Michigan, USA. De er nu sigtede for at stjæle cirka 61 tilbagekøbte VW- og Audi-modeller fra en af pladserne udenfor byen Pontiac.

Ifølge en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden i Michigan har tyveriet stået på i et lille halvt år fra marts til september 2017. De to mænd har haft held til at sælge flere af bilerne videre, og 46 af dem er angiveligt blevet sat på lastbiler og kørt ud af Michigan.

Det skriver Automotive News.

Risikerer 10 års fængsel

De to mænd har ifølge anklagemyndigheden samarbejdet med andre om de kriminelle handlinger. Det er dog ikke umiddelbart klart, hvem disse samarbejdspartnere er, og hvem der har købt de mange biler.

Hvis det lykkes anklagemyndigheden at bevise, at de anklagede har solgt eller opbevaret stjålne biler, kan de blive idømt op til 10 års fængsel hver. De to mænd er også sigtede for at konspirere om at begå kriminelle handlinger, og bliver de dømt for dette, kan det ifølge pressemeddelelsen give op til fem års fængsel.

Spørger man sherif Michael J. Bouchard, bør de begge modtage maksimal straf.

- Disse personer udviste dristig adfærd ved at stjæle et så stort antal biler fra en velkendt placering. De kriminelle fortjener at modtage den hårdest mulige straf inden for lovens rammer, siger han i pressemeddelelsen.

Der stod angiveligt tusindvis af tilbagekøbte VW- og Audi-modeller på parkeringspladsen i Pontiac. Her ventede de som mange andre på at få installeret ny og lovlig software og blive sendt tilbage på brugtmarkedet.

