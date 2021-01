Stjal bil med barn i: Vendte tilbage og skældte moren ud

Politiet i Oregon eftersøger en mand, som lørdag morgen stjal en bil uden at vide, at der på bagsædet sad et fireårigt barn.

Da biltyven opdagede barnet, vendte han retur til moren, gav hende en reprimande og truede med at tilkalde politiet, inden han kørte afsted i bilen igen.

Det skriver CNN, som har talt med Matt Henderson, som er talsperson for Beaverton Police.

- Han hoppede ind i bilen, kørte den, opdagede at der var en fireårig indeni og kørte tilbage og beordrede moren til at tage barnet ud af bilen, inden han kørte afsted igen, fortæller Henderson til mediet.

- Vi er meget taknemmelige for, at han havde anstændigheden til at bringe den lille tilbage, fortæller talspersonen.

Politiet understreger, at barnet var uskadt.

Sad i tændt bil

Forbrydelsen fandt sted på et kødmarked i Beaverton, hvor moren, Crystal Leary, lod bilens motor køre og dørene være ulåste, da hun gik ind for at købe kød og mælk. Hun var cirka 15 meter væk fra bilen, oplyser politiet, men kiggede væk på det forkerte tidspunkt, hvorfor biltyven så sit snit til at stjæle den tændte bil.

- Som mødre har vi virkelig travlt, og vi tror, at vi bare løber ind et øjeblik, og dette er et perfekt eksempel på at have paraderne nede, og hvor forfærdeligt det kunne have endt, siger Crystal Leary til KPTV ifølge CNN.

- Jeg er taknemmelig for, at han har det okay. Det var så dumt, og jeg vil aldrig gøre det igen, men det er den beslutning i splitsekundet, der kan ændre alt, siger hun.

