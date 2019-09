Stjerneskuespiller sagsøgt for over to millioner: Solgte 'falsk' Porsche

Beverly Hills-skuespilleren er anklaget for at have solgt en Porsche, hvor motoren ikke er den, der blev reklameret med

Skuespilleren Brian Austin Green, som blandt andet er kendt for at spille karakteren David Silver i den populære ungdomsserie 'Beverly Hills 90210', er blevet sagsøgt af en bilkøber, som påstår, at Austin Green har solgt en Porsche Speedster med 'falsk' motor.

Det skriver TMZ.

En Porsche Speedster er en sjælden og meget eftertragtet klassiker. Foto: Porsche

Ifølge et søgsmål, som TMZ har fået fat i, fra køberen af bilen, Gonzalo da Silva Pinto, solgte Brian Austin Green sin Porsche Speedster fra 1955 tilbage i maj 2017, og da Pinto så onlineannoncen, sørgede han for at få Porsche-eksperter til at fastslå, at det var en ægte, original Porsche Speedster, så prisen på 385.000 dollars, cirka 2,6 millioner kroner, kunne retfærdiggøres.

Porsche-eksperterne skulle blandt andet sikre, at bilens motor matchede bilens stelnummer.

Pinto påstår i søgsmålet, at alt så ud til at være godt, og at han derfor købte bilen for 330.000 dollars, svarende til cirka 2,2 millioner kroner, af Austin Green, og fik bilen sejlet til Tyskland, hvor Pinto bor.

Ikke autentisk

Problemet opstod, da Porschen kom til Tyskland, hvor Pinto prøvede at få et ægthedscertifikat på bilen. Det var nemlig ikke muligt, fordi motoren ikke var bilens originale motor. Pinto påstår, at stemplet på motoren var forfalsket.

Nu ønsker Pinto at annullere købet, og han kræver at få alle 330.000 dollars plus alle de omkostninger og gebyrer, han har haft i forbindelse med køb, godkendelse og levering, tilbage fra Brian Austin Green.

Pinto beskylder i søgsmålet ikke Brian Austin Green for at stå bag den påståede forfalskning.

TMZ har forsøgt at få en kommentar fra Brian Austin Green uden held.

