Største fald siden Anden Verdenskrig: Her blev der solgt markant færre biler

Herhjemme faldt salget af nye biler fra 2019 til 2020 med 12 procent. I Storbritannien var konsekvenserne af corona væsentligt større, da nybilsalget her faldt med 30 procent, hvilket var det største fald i nybilsalget på et år siden 1943.

Det skriver Reuters.

Nybilsalget i Storbritannien landede i 2020 på 1,63 million nye biler, viser tal fra Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Særligt hårdt ramt var nybilsalget i april måned i fjor, hvor salget lå 97 procent under det tilsvarende i april 2019. April 2020 var den første måned med national nedlukning i Storbritannien.

Bilforhandlerne genåbnede så småt i løbet af juni, men det var ikke nok, lyder det fra SMMT.

- Vi mistede næsten trekvart million enheder på tre til fire måneder, hvilket vi aldrig fik tilbage, siger Mike Hawes, som er chef for SMMT.

Forhandlerne lukkede ned igen i november, da anden nationale nedlukning trådte i kraft, men her var bilforhandlerne ifølge Reuters bedre forberedt og havde lavet løsninger, så kunder stadig kunne købe biler trods nedlukningen. Alligevel lå salget af nye biler i november 27 procent under det tilsvarende for 2019.

Flere elbiler

De 1,63 million nye biler, som kom ud på britiske veje i 2020, var det laveste antal siden 1992, og faldet på 30 procent fra 2019 til 2020 var det største siden 1943, hvor nybilsalget på et enkelt år faldt med 90 procent, da Anden Verdenskrig hærgede.

I 2020 blev salget af nye dieselbiler halveret, mens 30 procent af nybilsalget var elbiler eller hybridbiler.

Fra år 2030 bliver salget af nye benzin- og dieselbiler forbudt i Storbritannien.

Forbuddet er et led i en 10-punktsplan, som skal sikre, at Storbritannien er CO2-neutral i år 2050.

SMMT forventer, at salget af nye biler i det nye år vil ligge på under to millioner.

