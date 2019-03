Stop motoren foran skolen: Her skal tomgang være forbudt

Mellem 28.000 og 36.000 briter dør hvert år af luftforurening ifølge de britiske sundhedsmyndigheder.

Derfor leger man nu med ideen om at forbyde bilister at lade bilen køre i tomgang foran blandt andet skoler, hospitaler og plejehjem – steder, hvor sårbare borgere befinder sig i stort antal.

- Vi burde stoppe med at køre i tomgang foran skoler, og vi burde sikre os, at børn kan gå eller cykle i skole, siger direktøren for Storbritanniens sundhedsvæsen, Paul Cosford, til BBC.

Udover tomgangsforbuddet foreslår myndighederne også en række andre tiltag, der skal hjælpe med at forbedre luftkvaliteten. Det fremgår af en længere rapport, som sundhedsmyndighederne netop har publiceret.

Stor trussel mod sundheden

I rapporten kædes luftforureningen i stærke vendinger sammen med udviklingen af hjertesygdomme, blodpropper, vejrtrækningsproblemer, astma og lungekræft. Luftforurening er således en af de største miljøtrusler mod briternes helbred, lyder det.

Derfor anbefaler rapporten blandt andet også at indføre flere 'ren luft'-zoner i byerne for på den måde at slippe for nogle af de mest forurenende biler i tætbeboede områder.

På den lidt længere bane ønsker myndighederne mere gennemgribende ændringer i de større byer. Ved at tænke luftforureningen ind i fremtidig byplanlægning vil man kunne skærme befolkningen yderligere fra skadelige partikler. Det kunne eksempelvis ske ved at rykke de større veje væk fra beboelse eller designer bredere gader med hække, der kan absorbere forureningen.

Derudover kan regeringen komme langt ved at investere mere i offentlig transport og cykelstier, ligesom en ambitiøs udbygning af nettet for ladestandere til elbiler også vil gavne briternes helbred.

- Transport- og byplanlæggere vil være nødt til at samarbejde med andre parter, som er involverede i luftforureningen, for at sikre, at de nye initiativer vil have en positiv effekt, siger Paul Cosford til BBC.

