Stor aftale på plads: Dansk elbil får medvind

Danske Henrik Fisker har med sit firma, Fisker, underskrevet en stor aftale og endelig er det faldet på plads, hvor firmaets elbiler skal produceres.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fisker har valgt, at outsource produktionen af bilerne til den taiwanesiske virksomhed Foxconn, der er blandt også har samarbejdsaftaler med Apple og Sony.

Det fejrede Henrik Fisker med følgende tweet.

Aktien stiger

Aftalen falder på et tørt sted for Fiskers aktionærer, der har set aktien falde fra kurs på 30 dollars til en kurs på 10 dollars siden starten af marts.

Således steg aktien i eftermarkedet, hvor nyheden blev offentliggjort, med 12,36 procent.

Fiskers aktie er noteret på børsen i New York og flere fremtrædende banker har lavet analyser af fremtiden for firmaet.

Analyser, der peger i vidt forskellige retninger.

Bank of Americas analyse fra slut april mener, at aktien kan blive 31 dollars værd, mens de samtidig anbefaler et køb. I den anden ende mener Goldman Sachs, at aktien ikke bliver mere end 10 dollars værd, og at man skal sælge den.

Efter planen skal Fiskers første model - Ocean - på markedet i slutningen af 2022.

Henrik Fisker har blandt andet været med til at tegne ikoniske biler som Aston Martin DB9 og BMW Z8, og et dansk taxaselskab har allerede lagt en bestilling på hans elektriske slæder.