Stor auktion: Kendt trommeslagers sølvfarvede drømmebiler sat til salg

Det er svært at sige, om trommeslager Neil Peart tænkte på sig selv, da han skrev sangen ‘The Analog Kid’ sammen med Rush-forsanger Geddy Lee i begyndelsen af 1980'erne. Kiggede man i Neil Pearts garage, stod det dog hurtigt klart, at han havde en forkærlighed for køremaskiner fra en tid uden digital instrumentering og kunstig motorlyd fra bilhøjttalerne.

Gennem sit liv opbyggede han en samling af sportsvogne, der blandt andet talte en Aston Martin DB5 fra 1964, en Maserati Mistral Spider fra 1965 og en Maserati Ghibli 4.9 SS Coupe fra 1973.

Samlingen nåede op på i alt syv biler, inden Neil Peart tabte kampen til kræft sidste år. Nu skal de derfor under hammeren hos auktionshuset Gooding & Company 14. og 15. august.

Det skriver Gooding & Company i en pressemeddelelse.

Den tidligere ejers musikalske karriere er ikke samlingens eneste særpræg. Den adskiller sig også fra andre samlinger ved at være særdeles homogen, når det kommer til farvevalg: Alle på nær én vogn er lakeret sølv, og Neil Peart døbte af samme grund sin samling ‘Silver Surfers’.

Biler for svimlende beløb

Bilerne sælges hver for sig på auktionen, men man skal stadig have en forholdsvis velpolstret bankbog, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at køre hjem i en af bilerne. Den billigste sportsvogn i samlingen er en Jaguar E-Type, som Gooding & Company regner med at sælge for mellem 885.000 og 1 mio. kroner.

Dyreste vogn vil med stor sandsynlighed blive en Lamborghini Miura P400 S fra 1970 – en lidt kraftigere udgave af P400, der allerede var den hurtigste serieproducerede bil i verden, da den blev lanceret.

Modellen var med til at definere kategorien superbil, og den er ikke blevet mindre eftertragtet med årene. Vurderingen lyder i dag på mellem 7,6 og 9,5 mio. kroner.

Udover de ovennævnte rummer samlingen også en Chevrolet Corvette Split-Window Coupe fra 1963 og så det sorte får; en Shelby Cobra 289 fra 1964.

Sidstnævnte er ifølge auktionshuset hovedattraktionen i Neil Pearts samling, og prisen kan også blive iøjnefaldende: Gooding & Company regner med at sælge bilen for op mod 6,3 mio. kroner.