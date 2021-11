Stor elektrisk offensiv: Så mange milliarder vil bilgigant bruge

Den japanske bilproducent Nissan indleder en storsatsning på biler, som er mere eller mindre elektrificerede.

Over de næste fem år vil Nissan Motor Co. således investere 2 billioner yen, svarende til 116 milliarder kroner, i en større elektrificering af modelprogrammet.

Det skal blandt resultere i, at Nissan frem mod 2030 vil lancere 23 nye elektrificerede modeller, hvoraf 15 skal være rene elbiler.

Det oplyser Nissan Motor Co. i en pressemeddelelse.

- Virksomhedernes rolle i forhold til at imødekomme samfundets behov øges i stigende grad. Vi ønsker at transformere Nissan til at blive en bæredygtighed virksomhed, som kunder og samfundet virkelig har behov for, siger Makoto Uchida, som er adm. direktør i Nissan Motor Co., i pressemeddelelsen.

Særlig batteriteknologi

En del af de mange milliarder, som Nissan investerer, skal gå til udviklingen af et såkaldt solid-state-batteri.

I et solid-state-batteri er der en væsentlig bedre energitæthed, hvilket betyder, at batteriet kan levere mere energi i forhold til dets vægt og størrelse.

Der er i bilbranchen store forhåbninger til batteritypen, og nu oplyser Nissan, at de håber at kunne lancere en elbil med et solid-state-batteri i 2028. Bilproducenten oplyser, at de forventer at ladetiden med et solid-state-batteri vil komme ned på en tredjedel af, hvad det tager nu.

Nissan er en af de bilproducenter, der har haft størst succes med elbiler på globalt plan med modellen Leaf. Tidligere har Nissan offentliggjort, at de set over hele producentens virke og livscyklussen fra dets produkter vil være CO2-neutral i 2050.