Stor forskel: Her får over halvdelen annulleret deres p-afgift

Hver gang 10 danskere sidste år klagede over deres p-afgift, fik én af dem ret.

Det er konklusionen på en undersøgelse, som bilistorganisationen FDM har lavet blandt de i alt 51 kommuner, der laver parkeringskontrol. Danskerne klagede over i omegnen af 42.000 afgifter ud af de i alt 556.000, som blev uddelt sidste år. Og 10,3 procent af de p-afgifter, der blev klaget over, blev altså herefter annulleret.

Ifølge FDM's juridiske konsulent, Dennis Lange, kan der derfor være god mening i at klage, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet.

- Der kan være mange grunde til, at en p-afgift annulleres. En af del sker uden tvivl på baggrund af forhold, som p-vagten ikke kendte til som eksempelvis havari. Men det er alt andet lige også udtryk for, at man i nogle kommuner kan blive bedre til at udstede korrekte p-afgifter, siger han i en pressemeddelelse.

Silkeborg og Esbjerg topper

De 10,3 procent er et gennemsnit, og ifølge FDM var der sidste år stor forskel på, hvor ofte en klage førte til en annullering i de enkelte kommuner. Mens beboerne i Silkeborg og Esbjerg havde størst held med at få annulleret en afgift, var det en hel del sværere at undgå girokortet i Tønder.

I både Silkeborg og Esbjerg endte man således med at annullere over halvdelen - henholdsvis 54,8 og 54 procent - af de afgifter, der blev klaget over, mens Tønder Kommune kun annullerede 3,6 procent af klagerne.

Med til historien hører dog, at sidstnævnte er den kommune, hvor næstflest klagede over deres p-afgift: Godt hver sjette afgift resulterede her i en klage sidste år.

- Det er svært ikke at studse over, at der kan være så stor forskel kommunerne imellem. Både i forhold til hvor mange der klager, og hvor mange der får medhold, siger Dennis Lange i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Taget i betragtning at parkeringsforholdene ikke adskiller sig så voldsomt fra kommune til kommune, bør vores undersøgelse derfor give anledning til, at man i hvert fald i nogle kommuner bør se på, om man i nogle tilfælde er lidt for hurtige med bødeblokken.

Her hjalp det ikke at klage

I landets to største byer, København og Aarhus, førte lige under hver tredje klage til en annullering. Aarhus ligger blot et mulehår foran København med 31,9 mod 30,1 procent af klagerne.

København er den kommune i landet, der lægger flest girokort under vinduesviskeren, men alligevel blev der sidste år klaget over blot 8,3 procent af afgifterne. Det er under niveauet i Tønder og ikke mindst Nordfyns Kommune, hvor klageprocenten var højest.

Lige under hver femte afgift udløste en klage på Nordfyn, men her stod kommunen fast: Ingen afgifter blev sidste år annulleret på grund af en klage. Det samme gjorde sig gældende i Favrskov, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner.

FDM har på sin hjemmeside opgjort undersøgelsens resultater for alle 51 kommuner.

