Stor interesse for grønne biler: - Det har vi ikke set før

Der er mange danskere, som drømmer om en ny hybrid- eller elbil.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget på vegne af forsikringsselskabet Gjensidige.

Det oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

På spørgsmålet om hvilket drivmiddel deres næste bil vil have, svarer 26 procent, at de vil købe en bil med benzin- eller dieselmotor, mens 23 procent vil købe en bil med el- eller hybridteknologi.

- Svarene viser os, at vendepunktet ikke er ret langt væk. En forskel på kun tre procentpoint har vi ikke set før. Lysten til at købe en grøn bil er i kraftig vækst, og det hilser vi velkomment. Vi ser også på vores salg af bilforsikringer, at flere og flere køber elbiler. Det følger jo i takt med det stigende salg, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige.

25 procent af de adspurgte har endnu ikke taget stilling, mens resten ikke er i markedet for at købe en bil.

Højt salg

At der er høj interesse for hybrid- og elbiler viser salgstallene for nye biler for april måned også.

I april blev der indregistreret 15.526 nye biler, og hver fjerde af de nye biler var opladelige - netop som enten plug-in hybrid eller som elbil.

De opladelige hybridbiler udgjorde i april 18,3 procent af det samlede salg, mens elbilerne stod for 6,5 procent af nyregistreringerne. Alt i alt blev der indregistreret over 1000 elbiler i april måned, og faktisk var der tale om en stigning på i alt 170 procent i forhold til april 2020.

Hvor vedholdende folk er til at vælge en opladelig bil efter det første køb, afhænger dog netop af lademulighederne, viser ny undersøgelse.