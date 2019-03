Stor milliardbøde: Dannede kartel med salg af sikkerhedsseler

Hvis du nogensinde har kigget nærmere på selestrammeren eller airbaggen i din bil, er det meget sandsynligt, at du har mødt navne som Takata, Autoliv eller TRW.

Alle tre virksomheder er mangeårige underleverandører af sikkerhedsudstyr til biler fra blandt andet BMW og VW-koncernen, og selv om de er konkurrenter, har de tilsyneladende samarbejdet i en årrække.

De tre virksomheder har indrømmet, at de har dannet ulovlig kartelvirksomhed for at øge deres profit, og for det får to af dem nu en bøde på 2,7 mia. kroner af EU-kommissionen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vestager: Har skadet forbrugerne

Den tredje virksomhed, Takata, går ifølge en pressemeddelelse fra EU-kommissionen fri fra en bøde på cirka 1,45 mia. kroner, fordi virksomheden tippede kommissionen om karteldannelsen.

Kommissionen har herefter afdækket, hvordan de tre virksomheder har samarbejdet om salg af sikkerhedsseler, airbags og rat til BMW Group og Volkswagen-koncernen. Bilproducenter, der også står bag mærker som Mini, Skoda, Audi og Seat.

Ifølge pressemeddelelsen begyndte karteldannelsen helt tilbage i 2007, og samarbejdet er angiveligt fortsat helt frem til 2011. I den periode har de tre virksomheder udvekslet følsomme, kommercielle oplysninger og koordineret strategier, hvilket ifølge EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er gået ud over producenterne - og i sidste ende også forbrugerne.

- Komponenter som sikkerhedsseler og airbags er essentielle for sikkerheden for de millioner af mennesker, der bruger deres bil til at køre på arbejde eller sætte børnene af ved skolen hver dag. De tre leverandører har lavet hemmelige aftaler for at øge deres profit ved salg af disse livreddende komponenter, siger hun i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Disse karteller har i sidste ende skadet europæiske forbrugere og haft en negativ påvirkning på konkurrenceevnen hos den europæiske bilindustri, der har omkring 13 millioner mennesker ansat i EU.

Bøder for 16 mia. kroner

De to underleverandører, der skal deles om den store milliardbøde, stod til at begynde med til at modtage et noget større rap over fingrene.

De har dog fået et nedslag på 10 procent, fordi de har indrømmet den ulovlige handling og samarbejdet med kommissionen under efterforskningen.

Sagen er en del af en større EU-undersøgelse af samarbejde mellem underleverandører i den europæiske bilindustri. Kommissionen skriver i pressemeddelelsen, at der indtil videre er udstedt bøder for 2,15 mia. euro - svarende til 16 mia. kroner.

Takata og Autoliv kom også i EU-kommissionens søgelys for karteldannelse med tre andre virksomheder tilbage i 2017. Her drejede det sig om salg af sikkerhedsudstyr til japanske bilproducenter.

Se også: EU giver bøde for ulovligt kartel til udbydere af biludstyr