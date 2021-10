Stor opbakning til lov om vanvidsbilister

1. april i år trådte en lov i kraft, der giver politiet mulighed for at konfiskere køretøjer brugt til vanvidsbilisme.

De fleste er positive over for politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel

Det er nu seks måneder siden, at politiet fik mulighed for at beslaglægge biler, der er blevet brugt til vanvidskørsel. På de seks måneder har politiet beslaglagt over 500 biler, og nu viser en ny undersøgelse, at der er stor tilslutning blandt befolkningen til loven mod vanvidsbilisme.

I undersøgelsen, som er lavet af Kantar Gallup for forsikringsselskabet Gjensidige, svarer knap tre ud af fire af de adspurgte, at det er helt i orden, at politiet kan beslaglægge biler, der er brugt til vanvidskørsel, selvom føreren ikke ejer bilen.

Det skriver Gjensidige i en pressemeddelelse.

Desuden svarer syv ud af ti, at den nye lovgivning efter deres opfattelse har haft en positiv effekt på at nedbringe antallet af vanvidsbilister.

- Konfiskering af biler har været et stort emne det sidste halve år - især biler, der føres af andre end ejeren selv, har været diskuteret stort. Når mange danskere støtter ordningen og tror, at den kan give succes med at nedbringe vanvidskørsel, viser det, at lige præcis denne form for egoistisk og farlig adfærd er noget, mange vil gøre meget for at bekæmpe, siger Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige.

De fleste danskere er tilfredse med loven om vanvidsbilisme. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen

Disse bakker ikke op

Selvom der er bred opbakning til loven, er det ikke alle, der er tilfredse med politiets nye mulighed.

Blandt de 18-29-årige og hos bilister, der leaser eller kører firmabil, er det nemlig kun omkring halvdelen, som bakker op om loven.

Netop det overrasker ikke Henrik Sagild.

- For ud over at miste bilen, risikerer de også at stå med et erstatningskrav fra selskabet, der leasede bilen ud til dem, eller fra deres arbejdsgiver, ligesom vi desværre ofte ser en overvægt af unge mænd i sager om vanvidsbilister, siger han.