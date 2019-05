Stor razzia mod Porsche

Den tyske sportsvognsgigant Porsche har tirsdag omkring middag været centrum for en større politiaktion.

Det oplyser politiet i Stuttgart i en pressemeddelelse.

Aktionen kommer på baggrund af, at man mistænker, at en ansat ved Stuttgarts skattekontor er blevet bestukket til at give fortrolige oplysninger til en af Porsches skatterådgivere.

Aktionen er derfor blandt andet rettet mod Porsches kontorer i Stuttgart og Weissach, skattekontorer i Stuttgart og Schwäbisch Gmünd samt en række privatadresse i området omkring Stuttgart.

Ud over mistanken om korruption, har politiet en mistanke om, at en tidligere tillidsmand i Porsche har modtaget et 'uforholdsmæssigt højt' og dermed uberettiget beløb i relation til hans aktiviteter. Ifølge Der Spiegel er der tale om den tidligere fællestillidsmand Uwe Hück. Hück selv er dog ifølge Spiegel ikke i politiets søgelys-

Politiet mistænker derimod seks personer, der alle har haft lederansvar i Porsche, for blandt andet at have begået svindel mod Porsche i relation til de uforholdsmæssigt høje betalinger til den tidligere tillidsmand.

Ifølge politiet har næsten 200 betjente og anklagere fra forskellige afdelinger været involveret i dagens aktion. Målet med gennemsøgningerne har været at finde beviser og sikre fysiske og digitale dokumenter for at underbygge politiets mistanke.

Porsche har tidligere på måneden accepteret at betale en bøde på 535 millioner eur9 (knap fire milliarder kroner) for deres rolle i dieselskandalen hos Porsches ejer, VW.