Stor samling: Sjældne og skæve klassikere skal på auktion

Klassiske biler som Porsche 956 og VW Boble har med deres karakteristiske design og historier været yndede samlerobjekter for verdens bilentusiaster gennem mange år.

Men hvad gør man så, hvis man godt kan lide netop disse modeller, men gerne vil skille sig lidt ud fra mængden?

Et bud kunne være at gøre som amerikaneren John Dixon, der siden 1990'erne er gået næsten konsekvent efter skæve og anderledes eksemplarer af de udødelige klassikere. Det er der kommet en samling på 30 specialbiler ud af, som nu står uden ejer.

John Dixon er gået bort, og hans hustru har derfor overladt det til det prestigefyldte auktionshus RM Sotheby's at finde nye ejere til bilerne. Det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse.

Ombyggede sjældenheder

Porsche 956 var i sin tid en eksklusiv sportsvogn, der blev berømt for sin smukke coupeform. Mest iøjnefaldende er derfor muligvis de tre eksemplarer af 956 i samlingen, der ikke har beholdt denne form: En varebil, en dragster og en limousine.

John Dixon har ulig andre samlere ikke været bleg for at ombygge sine biler, og limousinen er eksempelvis baseret på en Porsche 956 A fra 1953. Taget er blevet forlænget, der er blevet installeret et bredt, sofalignende bagsæde, og så har bilen fået monteret luftaffjedring.

Altsammen er lavet på en måde, så limousinen ligner Porsches eget værk - måske lige på nær frihøjden, der er jordnær som en Citroën CX. Bilen er vurderet til at indbringe mellem 950.000 og 1,6 mio. kroner.

Med varevognen er John Dixon gået andre veje. Bilen har fået lov at reklamere for hans samling, Taj Ma Garaj, og ville man køre med på passagersædet, foregik det på en lille, sammenklappelig kurvestol.

Racerbil til 13 mio. kroner

John Dixons samling består foruden Porsche-modellerne af en række forskellige udgaver af VW Boble. Især den særlige Casa Linda Lace-model fra 1970 skiller sig ud med sit karosseri, der ligner en krydsning mellem et kunstværk og franske smedejernsmøbler til haven.

Det dyreste medlem af samlingen har til gengæld fået lov til at stå helt original. Bilen er en Porsche 356 A Carrera GT Speedster, der ifølge RM Sotheby's var den mest sportslige af alle 356-modellerne, Porsche byggede.

Det indebærer blandt andet et lettere chassis, en optimeret motor og større bremser.

Auktionshuset vurderer, at denne model vil gå for mellem 9,8 og 13 mio. kroner, når bilerne skal under hammeren 28. september. Sammen med bilerne sælges også 350 forskellige samlergenstande og memorabilia.

Se nogle af John Dixons biler i slideshowet herunder.

