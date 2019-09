Stor Toyota tager revanche i ny test

Et andet bilmagasin har haft RAV4-modellen igennem en elgtest, og her gik det bedre end hos svenske Teknikens Värld

'Dumpet' var resultatet, da det svenske bilmagasin Teknikens Värld sendte Toyota RAV4 gennem den berømte elgtest for nyligt. Som Ekstra Bladet kunne fortælle frarådede bilmagasinet faktisk folk at købe bilen, men nu har et nyt magasin haft RAV4-modellen gennem en elgtest, og her er resultatet noget anderledes.

I den svenske udgave af den dobbelte undvigemanøvre-test gik det så skidt for RAV4, at Teknikens Värld efterfølgende frarådede folk at købe RAV4-modellen, før Toyota gør noget aktivt for at forhindre bilen i at skride ud.

I den nye test, som norske Dinside.no står bag, klarer RAV4 sig anderledes fornuftigt i elgtesten.

Dinside har testet RAV4-modellen sammen med 22 andre biler, der også er kandidater til Car of the Year i Europa i 2020.

De fandt ud af, at RAV4 klarede testen i højere hastighed end mange af konkurrenterne og med alle fire hjul stadig med kontakt til asfalten.

- Med 65 km/t kommer bilen gennem testen uden dramatik. Når vi øger til 70 km/t, begynder hjulene at miste grebet i asfalten, men antiudskridningssystemet griber ind, og bilen kommer igennem. Med 74 km/t krænger bilen ganske meget, og baghjulene slipper, men bilen kommer næsten igennem uden at vælte kegler, siger journalist og testkører Jan-Erik Berggren fra den svenske avis Expressen, som foretog testen.

Han beskriver bilen som 'udramatisk'.

Sådan forklarer de forskellen

Det kan virke forvirrende, at et bilmagasin har én oplevelse af RAV4-modellens evner i elgtesten, mens et andet magasin har den stik modsatte.

Hos Dinside kan de ikke give noget endegyldigt svar på, hvorfor Toyota RAV4 opfører sig anderledes i Dinsides elgtest i forhold til, hvordan den præsterede hos Teknikens Värld.

'Det kan hænge sammen med, at det er forskellige testmetoder. Vores test køres med fem personer i bilen, mens Teknikens Värld omvendt har lastet bagagerummet til bilens maksimale nyttelast. Vi slipper gassen, når vi kommer ind i testbanen, fordi vi mener, at det vil være normalt i en situation på landevejen. Teknikens Värld fortsætter gennem banen med samme hastighed', skriver Dinside om forklaring på forskellen.

Hos Toyota Danmark har de tidligere understreget, at kunder ingen grund har til at være nervøse for sikkerheden i RAV4.

- Vi vil gerne understrege, at kundernes sikkerhed er vores førsteprioritet, og at alle kunder kan være sikre på, at den nye RAV4 er en sikker bil at køre i, har Anders Tystrup, pressechef i Toyota Danmark, tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Fra 1. januar til 31. august i år er der blevet solgt 1634 eksemplarer af RAV4 i Danmark. Sidste år blev der solgt 1366 eksemplarer af Toyotaen. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

