Stor tysk motorvej forsvandt i mosen: 'Alle ville have en hurtig løsning'

Næsten et år efter, at en trafikeret motorvej i Nordtyskland pludselig sank og blev totalskadet, er myndighederne ved at færdiggøre en midlertidig bro

I september sidste år gled en af de vigtigste forbindelser mellem Øst- og Vesttyskland pludselig fra hinanden. På A20 motorvejen øst for Rostock, hvor vejen er anlagt oven på en mose, tog naturen fat om 40 meter asfalt med en sådan kraft, at den knækkede og sank flere meter.

Siden har mosen givet større dele af motorvejen samme tur, så op mod 100 meter vej i dag er totalskadet. Men snart et år efter de første 40 meter knækkede fra hinanden, er myndigheder ved at færdiggøre med en midlertidig løsning: En bro over mosen.

Det skriver TV2.

Først færdig i 2021

Broen skal efter planen åbne i slutningen af oktober, så det igen vil være muligt at køre fra tyske Lübeck i vest til polske Stettin i øst, uden undervejs at skulle ud på en lang omkørsel. Siden september sidste år er motorvejens trafik blevet ledet igennem landsbyen Langsdorf.

Selv om det i sig selv kan lyde som en stor opgave at etablere en bro, så er der altså bare tale om en midlertidig foranstaltning, indtil man har fået udbedret motorvejen. For det bliver ifølge TV2 en længerevarende proces.

Foto: Stefan Sauer/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Stefan Sauer/AFP/Ritzau Scanpix

Den genopbyggede motorvej forventes først at være færdig i 2021 og kommer til at bestå af to lange betonbroer. For ikke at gentage historien bliver de bygget på piller, der bankes 24-25 meter ned i mosejorden.

Søjlerne knækkede

Det er en tidskrævende proces, og det var angiveligt også en af de vægtigste grunde til, at man ikke valgte den i første omgang.

I stedet besluttede man i sin tid at afprøve en helt metode, der gik ud på at fundere vejstrækningen i mosens tørvelag med 80.000 mørtelsøjler. Ud over at være hurtigere, var det også umiddelbart en billigere løsning, fortæller vejingeniør Ronald Normann.

- Alle ville have en hurtig løsning dengang, siger han til TV2.

Det holdt så bare heller ikke i længden. Ifølge tyske Spiegel menes årsagen til den totalskadede motorvej at være, at mørtelsøjlerne knækkede i tørvelaget.

Heldigvis er A20 motorvejen det eneste sted, hvor man har forsøgt sig med den nye metode.