Storbritannien forbyder salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030

Forbuddet er et led i en større plan om, at Storbritannein skal være CO2-neutral i 2050

Det skal være slut med salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030 i Storbritannien.

Forbuddet skal være med til at bane vej for et gigantisk løft i antallet af elektriske biler.

Det skriver premierminister Boris Johnson i en klumme i Financial Times.

Forbuddet er et led i en 10-punktsplan, som skal sikre, at Storbritannien er CO2-neutral i år 2050.

- Vi vil investere mere end 2,8 milliarder pund i elektriske biler, der vil snøre landet sammen med ladepunkter og skabe langtidsholdbare batterier bygget på britiske gigafabrikker. Dette giver os mulighed for at afslutte salget af nye benzin- og dieselbiler og varevogne i 2030, skriver premierministeren.

Den nye målsætning er et helt årti tidligere, end Storbritannien tidligere havde planlagt forbuddet mod benzin- og dieselbiler. I februar rykkede Boris Johnson forbuddet frem til 2035, og nu rykkes det så frem til år 2030.

Tillader visse hybrider

Selvom det fra år 2030 er slut med salg af nye benzin- og dieselbiler i Storbritannien, vil salget af nye hybridbiler med 'signifikant elektrisk rækkevidde' være tilladt indtil år 2035.

Johnson fortæller ikke noget om, hvad 'signifikant elektriske rækkevidde' dækker over, men ifølge mediet Autocar vil det formentlig tillade plug-in hybridmodeller, men forbyde konventionelle hybridbiler.

Til og med oktober der blevet solgt over 75.000 nye elbiler i Storbritannien, og dermed udgør de 5,5 procent af det samlede bilsalg i år.

Det samlede antal solgte elbiler er dog steget med 168,7 procent i forhold til samme periode sidste år.

