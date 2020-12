Store ændringer på Storebælt: - Det er til stor gene

For at det i fremtiden skal tage kortere tid at lede trafikken uden om en ulykke på Storebæltsforbindelsen, tages der mandag 7. december hul på arbejdet med at opsætte nye mobile autoværn.

De skal fremover gøre det muligt at lede trafikken uden om en ulykke ved en længerevarende lukning, som da en lastbil for nyligt brændte på broen.

Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

- Vi forventer, at de nye overledninger fremover vil gøre en stor forskel for, hvor hurtigt vi kan åbne for trafikken igen ved en ulykke, som spærrer broen i den ene retning i en længere periode. Det er til stor gene for vores kunder at holde i kø, og det har store omkostninger for økonomien, når godstransporter holder stille. Det vil vi gerne lave om på, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt, i pressemeddelelsen.

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i den modsatte vejbane, hvis der opstår uheld eller ved eksempelvis vejarbejde.

Med de mobile autoværn kan det gøres på cirka 30 minutter, når alle elementer er på plads. De nye autoværn vil også blive brugt ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, hvor de vil give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet bliver trafikfrit. Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt.

Gør du dette i bilen? Det kan koste dig dyrt

Større opgradering

De nye autoværn, som gør det lettere at flytte trafikken, er den del af en større opgradering, Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

I alt sættes fire mobile autoværn op til overledning af trafikken. De to første sættes op i december ved Halsskov og Sprogø Øst, mens de to næste sættes op ved Sprogø Vest og Knudshoved i januar 2021. Herefter vil de være klar til at tage i brug.

- Det vil bero på en konkret vurdering i den enkelte situation, om aktivering af de mobile autoværn er en løsning. Lukker et uheld kun forbindelsen kortvarigt, vil det kunne være til større gene end til gavn, da den samlede forsinkelse for bilisterne vil kunne blive større grundet nedsat hastighed og trafikkapacitet i begge retninger ved dobbeltrettet trafik. Vi vil også, sammen med politiet, vurdere, hvad der i den enkelte situation giver den bedste sikkerhed for afvikling af trafikken, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

To gange vil forbindelsen blive totalspærret i december i forbindelse med, at overledningerne skal afprøves, inden de tages i brug. Det sker natten til fredag 11. december og natten til tirsdag 15. december, for begge spærringers vedkommende i intervaller i tidsrummet kl. 01-04.30.

Erhvervschauffører har dårlige vaner i trafikken