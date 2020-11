Store coronakonsekvenser: Nu er her 6000 færre biler om dagen

Selvom sommertrafikken satte rekord, er trafikken over Storebæltsforbindelsen coronapåvirket

Selvom så mange i sommerferien kørte over Storebæltsforbindelsen, at det gav ny rekord, er den generelle trafik hen over forbindelsen i år dalet på grund af coronasituationen.

Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

Faktisk blev juli måned i år den største måned i Storebæltsforbindelsens levetid, men i takt med den delvise nedlukning af samfundet, er trafikken hen over forbindelsen begyndt at dale igen, ligesom den gjorde i foråret, da samfundet lukkede ned.

I årets første ni måneder faldt den samlede trafik således med 15,9 procent, hvor personbiltrafikken faldt med 17,6 procent, mens det for lastbilerne faldt med 0,9 procent, når man sammenligner med samme periode året før.

Direkte relateret til coronavirussen har Storebælt i årets første ni måneder haft en indtægt, som ligger 270 millioner kroner under den tilsvarende året før.

- Selvom der er sket en forbedring i trafikken hen over sommeren, påvirker situationen med covid-19 fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Den delvise nedlukning fra midten af september afspejler sig derfor også i periodens resultat med betydeligt lavere indtægter end forventet, og for året som helhed forventer vi en lavere indtægt på op mod 600 millioner kr., siger Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælts adm. direktør.

Væsentligt færre biler

De konkrete tal viser, at der i gennemsnit kørte 32.695 biler over Storebælt hvert eneste døgn i de første ni måneder af 2019. I 2020 er gennemsnittet faldet til 26.936 biler pr. døgn.

Det er et gennemsnitligt fald pr. døgn på cirka 5759 biler.

Antallet af lastbiler pr. døgn faldt tilsvarende fra 4171 pr. døgn til 4133 lastbiler.

Ved udgangen af september var Sund og Bælts indtægter fra vejforbindelserne over Storebælt og Øresund knap 460 millioner kroner lavere end forventet.

'Det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19-udbruddet, at indtægterne i 2020 kan blive op til 620 millioner kroner lavere end forventet,' skriver selskabet i pressemeddelelsen.

