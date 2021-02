Store forskelle på sommerdæk: Disse skal du gå efter

Hårdere gummiblandinger og anderledes slidmønstre gør sommerdæk til et mere sikkert og komfortabelt valg, når vejret viser sig fra sin varmere side.

Det står klart efter FDM’s store test af sommerdæk, som bilejerorganisationen har lavet i samarbejde med en række europæiske bilklubber.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

- Som tidligere år viser testen, at moderne sommerdæk ofte giver et glimrende vejgreb på tør vej, mens vi stadig kan opleve ret store forskelle i dækkenes evne til at sikre et godt vejgreb, når vejen er våd. Derfor er det vigtigt, at man i Danmark med mange våde dage går efter et dæk, der har gode egenskaber på våde veje, siger Søren W. Rasmussen, FDM’s biltekniske redaktør, i pressemeddelelsen.

Trafiksikkerheden markant forbedret

Færre falder igennem

Det er altså især dækkenes bremseegenskaber på især våd vej, der for alvor skiller de bedste sommerdæk fra de øvrige, og forskellen er da også tydelig.

Det dårligste 17-tommer dæk skulle således bruge over 10 meter mere end det bedste for at bremse ned fra 80 km/t til 0. Det betyder, at det sted, hvor bilen med det bedste dæk på våd vej, Semperit, holdt stille, passerede bilen med dækket fra Firestone med knap 36 km/t.

- Tidligere så vi flere dæk falde igennem i vores test, men af årets 32 testede dæk er der kun to dæk, der dumper - et i hver dækstørrelse. Til gengæld placerer en meget stor gruppe af dæk sig i midten med karakterer, der er gennemsnitlige, siger Søren W. Rasmussen.

