Store løfter: Vil gøre benzinbiler lige så grønne som elbiler

Porsche arbejder på at udvikle syntetisk brændstof, der ifølge producenten gør fossilbiler markant mere grønne

Et syntetisk brændstof, der kan reducere fossilbilers udledning med 85 procent og gøre dem lige så miljøvenlige og grønne som elbiler. Lyder det for godt til at være sandt?

Ikke hvis man spørger den tyske bilproducent Porsche.

'eFuel' hedder brændstoffet, som Porsche vil begynde at teste i 2022.

Det skriver EVO.co.uk, der har talt med Dr. Frank Walliser, som er vicepræsident for afdelingerne for motorsport og GT-biler hos Porsche.

- Syntetisk brændstof er renere, og der er ikke noget bi-produkt, og når vi starter fuld produktion, forventer vi en CO2-reduktion på 85 procent, siger Dr. Frank Walliser til mediet.

Med andre ord er det altså Porsches påstand, at fossilbiler, som kører på syntetisk brændstof, målt over hele deres levetid - inklusive produktion af bilen og brændstoffet - vil være lige så grønne som en elbil, når man også regner produktionen af elbilen og strømmen til opladning af bilen med.

Konkurrent sår tvivl om Tesla: Tror ikke de kan dette

Kræver ingen ændringer

Ifølge Porsche kan den syntetiske brændstof bruges i alle mærkets nuværende motorer, som bruger benzin eller diesel, uden at der skal ændres på motorerne, eller de på anden vis skal modificeres.

Porsche er ikke den eneste bilfabrik, som arbejder på at udvikle syntetisk brændstof. Det gør også både Audi, McLaren og Aston Martin, og nu vil tiden vise, om Porsche og de andre producenter kan leve op til de store løfter om eFuel.

Bilkoncern vil være elektrisk: 2000 mister jobbet