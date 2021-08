Storforbrugende bil bliver elektrisk

Bilmodellen Mercedes-Benz G-klasse er kendt for mange ting. Den er elsket af militæret, den er elsket af Premier League-fodboldspillere, og den er rå som få.

Men særlig miljø- og klimavenlig er den ikke.

Det vil dog ændre sig i fremtiden, for Mercedes-Benz har planer om at gøre G-klassen elektrisk.

Det skriver TV2.no.

Flere kilder melder ifølge norsk TV2, at Mercedes-Benz vil fremvise en konceptversion af eludgaven af G-klassen på årets bilmesse i München, som åbner 7. september.

Samtidig ser det ud til at ligge fast, at modellen kommer til at hedde EQG, og det er ikke specielt overraskende med tanke på, at Mercedes bruger EQ-betegnelsen til mærkets elbiler.

Hvornår vi får den elektriske G-klasse at se er uvist, men rygterne vil vide, at EQG skal være klar til produktion i løbet af 2023.

Tre forskellige motorer

G-klassen, som også kaldes Geländewagen, kom første gang på markedet i 1979, og sidenhen er den produceret i over 400.000 eksemplarer.

I dag kan man købe G-klassen med tre forskellige motorer her i DK.

Fælles for dem er, at de ikke ligefrem er blandt de mindst forbrugende, der findes.

Den mest miljøvenlige sidder i en G350 D, og her går modellen 9,3 km/l og udleder 283 g CO2/km.

Den voldsomme AMG G63, som har 585 hk, går 6,1 km/l og udleder 373 g CO2/km. Det er den mest forbrugende af G-klasserne.

Det vil altså med andre ord være godt for modellens image, at der nu kommer en elektrisk udgave.

På motorshowet i München vil Mercedes-Benz desuden fremvise en fuldelektrisk udgave af E-klassen, kaldet EQE, mens den sportslige division, AMG, også vil være klar med deres første elbil.