Strid om Teslas kæmpefabrik ved Berlin

Tysklands økonomiminister, Peter Altmaier, håber på, at en Tesla-fabrik i et naturområde uden for Berlin vil blive bygget hurtigst muligt. En domstol har dog nedlagt et midlertidigt forbud mod skovrydning efter protester fra miljøorganisationer.

- Opførelsen af en Tesla-fabrik i delstaten Brandenburg har stor betydning i forbindelse med kampen mod klimaforandringer, siger Altmaier om den amerikanske producent af elbiler.

Han mener, at det samtidig vil være en af de mest betydningsfulde investeringer i udvikling af industrien i 'de nye delstater' i lang tid.

Ministeren, der har fremsat udtalelserne til aviser i den tyske mediegruppe Funke, henviser til 'de nye delstater' i det tidligere kommunistiske østlige Tyskland.

Se også: Bygger megafabrik ved Berlin: Nu rykker Tesla ind i Europa

Har udløst retssag

Det er planen, at Tesla-fabrikken skal ligge i Grünheide i Brandenburg - delstaten, der omgiver Berlin. Miljøgrupper har gjort indsigelser mod planerne om at fælde et skovområde for at få plads til fabrikken, hvilket har udløst en retssag.

En domstol nedlagde i weekenden forbud mod rydningen af et skovområde på omkring 90 hektarer, hvor fabrikken skal ligge. Men domstolens afgørelse ventes anket.

- Jeg håber, at der snart bliver klarhed om juraen i forbindelse med Tesla-grunden, så investeringen i elbiler i Brandenburg kan blive en succes, sagde den tyske miljøminister, Svenja Schulze, i et tweet mandag.

Altmaier argumenterer også med, at den amerikanske producent af elbiler med en såkaldt gigafabrik nær Berlin kan vise, at hensyn til økonomi også kan være hensyn til økologi.

Bomber fra Anden Verdenskrig

Samtidig er projektet blevet kompliceret ved, at der er opdaget ueksploderede bomber fra Anden Verdenskrig på byggegrunden.

Det er planen, at fabrikken skal producere omkring en halv million biler om året.

Den tyske bilindustri var i lavt gear i 2019 og producerede ni procent færre biler end året før. Produktionen var på det laveste niveau siden 1997.

VDA, som er tysk bilindustris interesseorganisation, forklarer nedgangen med faldende international efterspørgsel.

Den henviser også til teknologiske udviklinger og til restriktioner på bilernes udstødning, som vanskeliggør bilfabrikkernes situation.

Bilindustrien er en grundpille i tysk økonomi.

På hjemmemarkedet er der dog en øget efterspørgsel trods et fald i den økonomiske vækst. 3,6 millioner nye køretøjer blev indregistreret - en forøgelse på fem procent.

Men eksporten af biler fra Tyskland til den øvrige verden faldt markant med 13 procent til 3,5 millioner.