Strømforbruget stiger: Nedslående besked for elbilejere

El-selskaber kan på grund af overbelastning på elnettet tvinges til at afbryde for ladning af elbiler

- Jeg opfordrer som ejerrepræsentant el-netselskaberne til at indrette sig med afbrydelighed i el-nettet, så de for eksempel kan slukke for ladning af elbiler, når nettet nærmer sig overbelastning, siger Lars Bonderup Bjørn, som er direktør i energikoncernen EWII.

Årsagen er, at Danmark står over for en omstilling, som betyder, at forbruget af strøm ifølge brancheforeningen Dansk Energi vil blive firedoblet i 2030 og syv-doblet i 2040.

Det skabet et problem for det ledningsnet, der skal transportere strømmen, og det kan i sidste ende betyde, at eksempelvis elbilejere ikke kan lade deres biler, lyder meldingen fra EWII.

Det skriver EWII i en pressemeddelelse.

- Vi har sagt før, at el-nettet risikerer at bryde sammen, når elforbruget stiger hos danskerne. Vi ved, at det er den virkelighed, vi kigger ind i, så vores opgave er nu ganske enkelt at sikre, at det ikke sker, siger Lars Bonderup Bjørn.

- Vi kan undgå problemet med to forskellige tilgange, og vi skal bruge begge to: Vi kan sikre os, at der er økonomi til de nødvendige udbygninger af nettet, eller vi kan arbejde på at administrere strømmen, så den bliver fordelt ud over døgnet, siger han.

Afbryde elbil-ladning

At administrere strømmen involverer blandt andet det, som EWII kalder 'afbrydelighed'. Begrebet dækker over, at når der er pres på nettet, så bliver større strømslugere, som for eksempel en el-bil, der er ved at oplade, sat på pause, indtil der igen er mere plads i ledningerne.

Der vil dog stadig være strøm i stikkontakten i husstanden.

- Afbrydeligheden har den konsekvens, at det for eksempel kan komme til at tage længere tid at oplade en elbil. Men omvendt vil det reducere risikoen for nedbrud i el-nettet væsentligt. På nogle veje vil man aldrig mærke afbrydeligheden, mens den på andre vil blive markant, siger Lars Bonderup Bjørn.

Direktøren savner politisk handling.

- Vi kan ikke både få en ubrudt ladning og et stabilt elnet med den økonomiske ramme, vi har i dag. Manglen på politisk prioritering betyder, at så må el-netselskaberne prioritere i stedet for. Og her prioriterer vi stabilitet over hastighed – også selvom vi kan se, det betyder, at vi ikke kan garantere, du altid kan lade din bil op hurtigt, siger han.

