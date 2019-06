Studerende bygger vild terræn-Skoda

En tagkonstruktion, et nedløbsrør eller måske et møbel. Svendeprøvens resultat kan tage mange former, men få slår det, de studerende på Skodas akademi i Tjekkiet får lov at kreere.

Som et led i deres uddannelse går studerende på tværs af studieretninger sammen om at bygge en bil. Og det seneste skud på stammen er bilen Mountiaq. En hårdfør pickup, som 35 studerende har skabt med udgangspunkt i Skodas største SUV-model, Kodiaq.

Otte måneder og over 2000 arbejdstimer har det taget de unge, der går på syv forskellige studier, at udvikle og ikke mindst bygge bilen. Det skriver Skoda i en pressemeddelelse.

En enlig svale

Foruden at sætte de studerendes evner på en gevaldig prøve, bruger Skoda den rullende svendeprøve til at reklamere for sit akademi. Af samme grund er der ingen planer om at sætte Skoda Mountiaq i produktion - i lighed med sine fem forgængere er bilen en enlig svale.

De studerende har tidligere bygget cabrioletudgaver af både Skoda Karoq og Citigo, ligesom de har udviklet en sportslig coupe-udgave af Skoda Rapid.

Modsat disse er Mountiaq bygget til at køre der, hvor vejene slutter. Og tage grej med på ladet. De studerende har derfor ikke bare skåret halvdelen af kabinen af. De har styrket karosseriet, bygget et lad, afkortet dørene og fået dem til at passe til skærmene, der er gjort bredere end på standardbilen.

Inden de til sidst har sat et elektrisk spil på, så bilen kan reddes ud af mudderet, hvis den kommer på afveje.

Frihøjde på 29 cm

Den største udfordring har imidlertid været bagenden. Skoda skriver, at de 35 studerende har måttet udvikle denne del helt fra bunden for at få den til at passe til bilen.

For at gøre Mountiaq en tand mere terrængående har de studerende desuden monteret store offroad-dæk og hævet frihøjden til 29 centimeter.

En af Skodas kendetegn er små detaljer rundt omkring, der skal gøre hverdagen nemmere - hos Skoda kaldet Simply Clever-løsninger. Dem har de studerende også skulle prøve kræfter med, og det ses i motorrummet: Her er påfyldningsstudsen til sprinklervæsken blevet udformet som en tragt - så man slipper for den gængse i pap.

