SUV-erænt: Salget af populær bilklasse når nye højder

800.000. Så mange flere SUV-modeller købte de europæiske bilister i 2018 sammenlignet med året før.

Den høje biltype, der både dækker over terrængående biler og dem, der nøjes med at ligne, stod dermed for lidt over en tredjedel af det samlede bilsalg i Europa sidste år. I alt 15,54 mio. personbiler blev solgt, og heraf stod SUV-modellerne for 5,3 mio.

Det viser tal fra analysebureauet Jato, som Automotive News Europe har beskrevet.

Stigningen skete til trods for, at det samlede bilsalg var på niveau med året forinden. SUV-modellerne vandt med andre ord kunder fra de øvrige bilklasser. Ifølge mediet faldt salget af de familievenlige MPV'er blandt andet med 273.000 eksemplarer, mens salget af biler fra den kompakte personvognsklasse faldt med 244.000.

Faldende Qashqai-salg

Efterspørgslen efter de høje biler har været stigende i en årrække. Sidste års udvikling skal derfor også ses i lyset af, at salget voksede næsten lige så meget i 2017 - med 700.000 biler.

Ifølge tallene fra analysebureauet var klassen for kompakte SUV-modeller sidste år den største blandt de høje biler. Cirka 1,9 mio. kompakte SUV-modeller blev her solgt i Europa, og det dækker blandt andet over biler som Skoda Karoq og danskerfavoritten Nissan Qashqai.

Sidstnævnte lå også i top i sin gruppe på det samlede europæiske marked, selv om den oplevede faldende salg. 233.000 eksemplarer af Qashqai rullede sidste år ud på de europæiske veje, hvilket ifølge Automotive News kun lige var nok til at holde VW Tiguan fra førstepladsen.

Mange købere vendte sig samtidig mod konkurrenten Peugeot 3008, der oplevede højere salgstal end tidligere.

Populære små SUV'er

Klassen for de mindre, men stadig høje biler var sidste år lige i hælene på Qashqai og co. Nøglerne til cirka 1,8 mio. små SUV-modeller blev langet over disken i Europa, og ifølge Automotive News var især Renault Captur og Dacia Duster her populære biler.

Klassen for små SUV-modeller oplevede en stigning i salget på 37 procent sammenlignet med året før, og de populære biler halede dermed også en del ind på den kompakte SUV-klasse. Her steg salget med blot 12 procent.

I de lidt dyrere klasser skilte særligt Peugeot 5008 sig ud. Den franske model oplevede nemlig en stigning i salget på hele 88 procent, hvilket samtidig gjorde den til den mest populære, mellemstore SUV i Europa.

Knap 80.000 solgte eksemplarer skulle der til at overtage den plads fra Nissan X-Trail.

