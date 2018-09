Svært ved at sælge boligen? Her giver man en luksusbil for at købe

Køb en lejlighed og få en bil med i købet.

Tilbud som dette, hvor lejlighedskøbere får en stor gave - eller rabat om man vil - når de køber, er begyndt at poppe op flere steder i Kina.

Alt imens danske studerende stadig rask væk må byde 10-20.000 kroner under bordet for andelshaverens gamle IKEA-skab, selv om han i forvejen står til at få sit oprindelige boliglån tre gange igen, så er markedet angiveligt ved at ændre sig i Kina.

Bygherrerne har sværere ved at komme af med især de lidt dyrere boliger, og det har nu presset selskabet med det mundrette navn China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. til at lancere et iøjnefaldende tilbud: Køb en lejlighed og få et helt nyt eksemplar af enten en BMW 3-Serie eller en BMW X1.

Det skriver Business Times.

15 procent rabat

Tilbuddet lyder måske umiddelbart storsindet, men det svarer rundt regnet til, at køberen får en rabat på 15 procent.

BMW 3-Serie og X1 begynder begge prismæssigt ved cirka 265.000 kroner i Kina, mens lejlighederne ligger på knap fire mio. kroner.

De består af tre værelser på i alt 89 kvadratmeter og ligger i Shanghai, men det er tilsyneladende stadig for mange penge i en tid, hvor China Merchants Shekou i det hele taget har svært ved at sælge noget.

Business Times skriver, at man eksempelvis kun har solgt 25 ud af 350 nye lejligheder i ét boligkompleks i Shanghai, og i et andet af byens boligbyggerier har bare otte personer skrevet sig op til de 223 nybyggede lejligheder, som er planlagt.

Har man nok i sin nuværende bil, eller er man simpelthen bare ikke bilinteresseret, så er det angiveligt også muligt at få en kontant rabat frem for en ny bil.

