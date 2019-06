Svensk besked til tusinder: Forsvaret vil have din bil

I denne uge får et par tusind svenskere et atypisk brev med posten. Det er fra svenske Forsvarsmakten og oplyser modtagerne om, at man i tilfælde af krig eller øget beredskab har i sinde at beslaglægge deres køretøj.

Dermed genopliver den svenske regering ifølge Teknikens Värld den såkaldte Totalförsvarsplanering, der ikke har været i brug siden 1990'erne. Regeringen ønsker at styrke landets forsvar, og hvis der udbryder krig bliver køretøjer lige fra traktorer til snescootere en af de første mangelvarer.

Ifølge mediet vil 'nogle tusinde' køretøjer blive udpeget inden for 40 forskellige kategorier.

Ejere får kompensation

Er man blandt de ejere, der står til at få sit køretøj beslaglagt af militæret, er der ikke noget at gøre. Statens afgørelse gælder i tre år og kan ikke ankes til nogen klagemyndighed, påpeger Teknikens Värld.

Til gengæld vil man blive kompenseret for tabet og for de omkostninger, det måtte have at levere køretøjet til militæret.

Overfor Sveriges Radio fortæller major Otto Gröntoft, der leder Forsvarsmaktens udvælgelsesarbejde, at antallet af ejere, der denne gang bliver bedt om at have bilnøglerne klar, er lavere end tidligere.

- Sidste gang, Forsvarsmakten gjorde brug af muligheden, var i 1990'erne. Dengang involverede det et meget større antal mennesker, siger han til Sveriges Radio.

Se også: Ay, caramba! Fabriksnye biler gemte 180 kilo metamfetamin

Staten beholder køretøjet

Hvis Forsvarsmakten på et tidspunkt bliver nødt til at gøre alvor af afgørelserne, vil køretøjerne forblive i statens ejerskab. Selv om de skulle overleve den forhøjede trussel eller krig, vil de altså ikke blive tilbageleveret, når truslen stabiliseres igen.

I Danmark har man også pligt til at stille sit køretøj til rådighed under krig, når det ikke 'på rimelige vilkår kan købes eller lejes af den rekvirerende'.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra 1976.

Også her vil man i så fald modtage fuld erstatning for det tabte. Pligten gælder dog ikke ejendomme, der er 'af afgørende betydning for ejerens eller brugerens evne til at forsørge sig selv og sin familie'.

Hold på cowboyhatten: Ny Mustang lukker 760 heste ud af folden