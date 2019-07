Svensk gigant sætter rekord i bilsalg

Volvo-forhandlerne har aldrig solgt så mange biler i løbet af et halvt år som i 2019

78 biler. Det er rundt regnet, hvad Volvo har solgt hver time, døgnet rundt i hele den første halvdel af 2019.

I alt løber det op i 340.826 biler, og selv om det er milevidt fra giganter som Volkswagen og Ford, så har man aldrig prøvet noget lignende hos den svenske bilproducent.

Her ligger salget 7,3 procent over, hvad man formåede i samme periode sidste år, og især SUV-modellerne XC40 og XC60 kan tage æren for stigningen.

Det skriver svenske Auto, Motor & Sport.

Fremgang i Kina

Volvo uddyber i en pressemeddelelse, at mere end hver fjerde solgte Volvo det seneste halve år har været en XC60. Og salget af den kompakte crossover XC40 er mere end fordoblet - fra knap 24.000 solgte biler sidste år til 62.000 i år.

Den store firmastationcar V90 har til gengæld fået lov at samle en del mere støv hos forhandleren. Når salgstallene sammenlignes med 2018, har Volvo ifølge Auto, Motor & Sport solgt 42 procent færre eksemplarer i år.

Det er dog ikke nok til at bremse Volvos fremgang, der ifølge Sveriges Radio skal ses i lyset af, at bilsalget generelt er faldet på to af producentens vigtigste markeder: Kina og Europa.

I Kina steg Volvos salg eksempelvis med 10,2 procent, mens man i Europa solgte seks procent flere biler end i første halvdel af 2018.

Flere skal fyres

Det øgede salg er imidlertid ikke nok til at blæse alle Volvos bekymringer væk. Selv om man sælger flere biler, tjener man nemlig ikke så meget på dem, som man har gjort. Øget konkurrence har presset priserne i bund, og det har fået Volvo til at spare penge andre steder.

Sveriges Radio skriver, at Volvo indtil videre har skåret 700 medarbejdere fra, og ifølge Volvo-chef Håkon Samuelsson er man ikke færdig.

- Et par hundrede mere. Det er fyringer i den størrelsesorden, vi i øjeblikket overvejer, siger han til mediet.

I Danmark har Volvo også oplevet en stigning. Fra 1. januar til 31. maj solgte Volvo knap 2500 biler herhjemme mod godt 1900 i samme periode sidste år.

