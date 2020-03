Svenskere vil bygge absurd 'familiebil': Topfart på 400 km/t

Koenigsegg er blandt andet kendt for at bygge nogle af verdens hurtigste hyperbiler, men de vilde coupéer fra Sverige har kun haft plads til to ombord. Indtil nu.

Gemera hedder fabrikkens nyeste påfund, og de Koenigsegg kalder selv bilmodellen for en 'Mega-GT', hvilket altså dækker over, at det er såkaldt Gran Turismo, som er velegnet til lange køreture, samtidig med at modellen er en hyperbil.

Vildeste feature ved Gemera er, at den har plads til fire ombord inklusive bagage. Modellen har sågar fire kopholdere.

Plads til fire personer og med kopholder til alle. Foto: PR

Et svensk kraftværk

Fire personer vejer typisk mere end to så for at sikre, at Gemera stadig kan køre fra det meste med fire hjul, er den udstyret med tre elmotorer - én ved hvert af baghjulene og én ved motorens krumtap. Til sammen yder elmotorerne 1100 hk, og til at supplere de elektriske kræfter er en to-liters, tre-cylindret biturbomotor, som yder hele 600 hk.

Antallet af hestekræfter løber dermed op i 1700 hk, og momentet er på monstrøse 3500 Nm.

Kører man på ren strøm, kan Gemera køre 300 km/t. Til gengæld er rækkevidden kun 50 km på strøm. Topfarten er over 400 km/t, og 0-100 km/t er klaret på 1,9 sekunder.

Koenigsegg Gemera skal bygges i 300 eksemplarer, og prisen er ukendt.

