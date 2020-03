Svenskere vil bygge verdens hurtigste gadebil: Topfart på 500 km/t

Der er travlt i biksen hos den svenske producent af hyperbiler Koenigsegg. For nyligt præsenterede de en ny fire-personers bil med en topfart på 400 km/t og 1600 hk.

Nu har svenskerne så lanceret endnu en model, som er en specialudgave af Jesko-modellen, som Koenigsegg præsenterede i fjor.

Jesko Absolut hedder den nye specialmodel, og ifølge Top Gear er det svenskernes plan, at bilen skal krones med titlen som den hurtigste serieproducerede gadebil nogensinde.

Faktisk er meldingen fra Koenigsegg, at bilen skal nå en topfart på afsindinge 500 km/t eller 310 miles i timen.

Sidste år slog Bugatti med en prototype-udgave af Chiron rekorden for verdens hurtigste serieproducerede bil, da racerkøreren Andy Wallace bag rattet af Chiron'en på Volkswagens egen 21 kilometer lange testbane nåede en topfart på 304,77 miles i timen, eller 490 kilometer i timen.

Efterfølgende såede netop Koenigsegg tvivl om Bugattis fartrekord, og nu går svenskerne selv efter titlen.

- Vise hvad den kan

Jesko Absolut får sine kræfter fra en 5-liters V8 biturbo-motor, der med E85-benzin producerer 1600 hk og 1500 Nm.

Koenigsegg oplyser ikke en officiel topfart på modellen, men i et interview med TopGear fortæller Christian von Koenigsegg, som er chef og grundlægger af firmaet, at deres simulationer viser, at Jesko Absolut vil køre 'meget, meget hurtigere end 500 km/t'.

- Vores mål er at vise, hvad bilen er i stand til. Vi skal først have godkendelser fra myndigheder, politi og finde en god lukket vej at bruge, så det kan godt komme til at tage et års tid eller to, fortæller Christian von Koenigsegg til TopGear.

Koenigsegg Jesko Absolut kommer med en ni-trins multi-koblingsgearkasse, som kan skifte mellem alle gear på alle tidspunkter meget, meget hurtigt.

Desuden er Jesko Absoluts undervogn sat op til at være hurtigere på lange, lige stræk frem for at skabe downforce for bedre vejgreb.

- Tophastigheden på Jesko Absolut er ekstremt høj. Hvor højt afghænger af forholdene og lokationen for en eventuel tophastighedstest. Hvis muligheden opstår, vil Jesko Absolut være klar til at tage kronen, uanset hvem der har den, skriver Koenigsegg om bilen på hjemmesiden.

