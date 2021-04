Svenskerne vil skabe helt klimaneutral bil inden 2030

Polestar, der er grundlagt af Volvo Cars og Geely Holding, præsenterer i dag deres ‘projekt 0’, som inkluderer en plan for, hvad de kalder ‘den første rigtige klimaneutrale bil’. De grønne køretøjer forventes at køre på vejene inden 2030.

Det oplyser Polestar i en pressemeddelelse.

En vision, som kræver nytænkning og innovation, da projektet sigter mod at ændre måden, som biler fremstilles på, helt fra produktion til forhandler.

- Qua vores ambition om at skabe en fuldstændig klimaneutral bil tvinges vi, i positiv forstand, til at nå ud over, hvad der er muligt i dag. Vi bliver nødt til at sætte spørgsmålstegn ved alt, innovere og se på eksponentielle teknologier, når vi designer mod 0, udtaler Thomas Ingenlath, CEO for Polestar, i deres pressemeddelelse.

Inden 2030

Elbilmærket lancerede i 2017 deres første elbil, Polestar 1, mens efterfølgeren Polestar 2 endnu kun haft sin skandinaviske debut i Sverige og Norge. Her solgte Polestar ifølge Forbes i august sidste år flere modeller end elbilgiganten Tesla.

Trods populariteten møder hverken Polestar 1 eller 2 på nuværende tidspunkt koncernens egne ambitiøse klimamål. Det skal der inden de næste ni år ændres på, ifølge Thomas Ingenlath.

- Forbrugerne er en enorm drivkraft i skiftet til en bæredygtig økonomi. De skal have de rigtige oplysningsværktøjer til at træffe informerede og etiske beslutninger. Når en Polestar 2 i dag forlader fabrikken, gør den det med et kulstofaftryk. I 2030 vil vi præsentere en bil, der ikke gør.

