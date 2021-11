Tårnhøje benzinpriser: Så dyrt er det lige nu

For ejere af benzinbiler er det særdeles dyrt at fylde bilen op for tiden

Har du også bemærket, at benzinpriserne er på himmelflugt for tiden?

For tiden ligger listeprisen på en liter benzin på 14,59 kroner, hvilket er ny årsrekord.

Det skriver Finans.dk.

Det betyder, at skal man tanke 50 liter benzin på sin bil, vil det koste 730 kroner. Ved årsskiftet kostede det til sammenligning 567 kroner, og det svarer ifølge Finans til en stigning på 29 procent.

Listeprisen på en liter diesel ligger ifølge tal fra Drivkraft Danmark på 12,99 kroner pr. liter.

Statistikkerne fra Drivkraft Danmark viser desuden, at selvom vi for tiden har tårnhøje priser på benzin herhjemme, så kan priserne ikke hamle op med det, man skulle betale for benzin i starten af 1980'erne, når man korrigerer for inflation. Korrigeret for inflationen svarer prisen på 6,60 kroner for en liter benzin i 1982 nemlig til en nutidig pris på 16 kroner for en liter benzin.

Elbilejere også ramt

Det er ikke kun ejere af fossilbiler, der skal afsætte flere penge i budgettet til brændstof til deres bil.

Også elbilejere skal betale mere for at få ladet bilen op.

Forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik viser således, at priserne på el er steget med 26,7 procent over det seneste år. Det er den største prisstigning i 40 år.

Ifølge Finans lå den gennemsnitlige markedspris på en kilowatt-time i Danmark i fjor på 0,20 kroner før afgifter. I oktober lå prisen på 0,83 kroner før afgifter.

Mange elbilejere har dog abonnementer med ubegrænset opladning af elbilen, så de bliver indtil videre forskånet for de højere priser.

Gode råd: Sådan får du billigst benzin