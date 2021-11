Tårnhøje benzinpriser: Sådan får du mere ud af de dyre dråber

Du kan selv gøre et par ting for at sænke benzinforbruget i din bil

Der har været rekordhøje benzinpriser ved de danske tankstationer hen over de seneste par uger. Dermed bliver det dyrere at køre rundt i benzinbilen, men faktisk er der måder, hvorpå du kan spare på de dyre dråber - uden at gå alt for meget på kompromis med komforten.

Og det kan være en god idé at øve sig i at spare på dråberne, for der er ikke umiddelbart udsigt til, at priserne på brændstof falder.

Hos Applus Bilsyn har de set på, hvordan man kan holde bilens brændstofbrug nede.

- Et af de mest effektive steder at spare på brændstoffet er ved at skrue ned for varmen i bilen. Skipper man varme i sæderne, ruder, sidespejle mv. og slukker for sin aircondition, så forbrænder en gennemsnitsbil på 8-10 år omkring 10-20 procent mindre. For nye modeller er tallet mindre, siger Paul Christensen, som er chef for teknik og kvalitet hos Applus Bilsyn, i en pressemeddelelse.

- Noget tilsvarende ser man, hvis man sløjfer en tagboks eller cykelholder på grund af lavere vindmodstand. Herudover kører biler, som løbende vedligeholdes og f.eks. får udskiftet olie- og luftfilter og pumpet dækkene, også længere på literen, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Kører man med tagboks øger det ifølge Super Dæk Service brændstofforbruget op til 10-20 procent.

For cykelholder og cykler betyder det 10-15 procent øget brændstofforbrug. Aircondition sluger normalt mellem 0,1-1 liter brændstof pr. 100 km. Bilradioen koster et merforbrug på mellem 0,06-0,21 liter pr. 100 km. Kørsel med et for lavt dæktryk på 0,5 bar betyder 2-3 procent større benzinforbrug.

