Tårnhøjt salg af disse biler

Hver femte nye bil, som kom på gaden i november, var en elbil. Samtidig blev der solgt så mange plug-in hybrider, at de to biltyper, som officielt betegnes som 'grønne biler', i alt udgjorde 45 procent af det samlede bilsalg i november - dobbelt så meget som samme periode i fjor.

I konkrete tal blev det til 3030 nye elbiler og 3640 nye plug-in hybrider på danske plader i november.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- De grønne biler vinder fortsat markedsandele, og det forventer vi fortsætter. Med en måned tilbage på kalenderen har salget af grønne biler allerede overgået salget for hele 2020 med 70 procent. Med udsigten til afgiftsstigninger i 2022, forventer vi tilmed en flot slutspurt af de grønne biler i december måned, siger Mads Rørvig, som er adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Men selvom det går godt med salget af opladelige biler, lider nybilsalget hårdt under den globale chipmangel.

I november fik i alt 14.958 nye personbiler asfalt under dækkene. Det er 18 procent færre end i november 2020. Salget for årets første 11 måneder ligger desuden 4,5 procent lavere end sidste års niveau i samme periode.

- Der er ingen tvivl om, at det er manglen på mikrochips, der bremser bilsalget i øjeblikket. Vores medlemmer giver udtryk for, at efterspørgslen på nye biler bestemt er god hos danskerne, men at producenterne simpelthen ikke kan følge med, fordi de mangler komponenter, siger Mads Rørvig.

- Manglen på mikrochips kommer nok til at forfølge os ind i 2022, men det bliver forhåbentligt gradvist bedre, siger han.