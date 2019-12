Tænk dig om inden du kører efter morgenbrød

Du vågner en decembermorgen efter en heftig julefrokost aftenen før. Hovedet gør en smule ondt, du er tør i halsen, og du er sulten. Du vil gerne have noget at spise, men køleskabet er tomt. Gode råd er dyre, for kan du overhovedet køre bil?



Lyder ovenstående scenarie bekendt, så er du ikke alene. December er højsæson for fester og sammenkomster, hvor promillen skyder i vejret. Dagen efter glemmer alt for mange danskere at spørge sig selv, om de egentlig bør sætte sig bag rattet og køre i bil.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring, oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

Danskerne tager for mange chancer i trafikken

Mange er i tvivl

I undersøgelsen svarer 15 procent af de adspurgte, at de har været i tvivl om deres promille, når de har kørt bil dagen efter en aften og nat, hvor de har været berusede.

- Det kan få alvorlige konsekvenser både for dig selv og andre, hvis ikke du tænker dig godt om, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

- Spritkørsel er en af de hyppigste årsager til ulykker med alvorlige personskader, og de her tal viser, at alt for mange bilister herhjemme risikerer at skade dem selv eller andre, fordi de ikke tænker sig om. En god tommelfingerregel er simpelthen at lade helt være med at køre bil dagen efter en våd aften og nat, og ellers skal du som minimum vente til om eftermiddagen, siger Henrik Sagild.



Mænd er værst

Undersøgelsen afslører også, at det især er mænd, der sætter sig bag rattet, når de er i tvivl, om de har en promille. Men uanset hvad har vi ifølge Henrik Sagild allesammen et ansvar for at stoppe spirituskørsel.

- En ting er, at man selv skal være bevidst om ikke at risikere at køre spritkørsel, men omgivelserne har også et ansvar for at stoppe en beruset person, som sætter sig ind bag rattet. Og det gælder både i forbindelse med indtag af alkohol og dagen efter, siger Henrik Sagild.