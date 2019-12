Tager du bilen på julegaveindkøb? Så må du ikke gøre dette

Alt for mange danskere lader pakkerne fra juleindkøbet ligge synlige på sæderne i bilen. Det er slaraffenland for tyveknægte og betyder flere indbrud i bilerne i december

Er du en af dem, der godt kan finde på at lade julegaverne ligge på bagsæderne i bilen, når du er i gang med andre ærinder i denne tid? Så udsætter du dig selv for stor risiko for at komme tilbage til en bil tømt for værdier.

Tyvene slår sig nemlig også løs i julen, hvor julegaver på bilernes sæder giver flere indbrud i december måned, oplyser forsikringsselskabet Topdanmark i en pressemeddelelse.

- Det er en stor fristelse for indbrudstyvene, når de ser den seneste udgave af en iPad ligge på bagsædet af en bil. Og det kan gå ud over julestemningen, hvis julegaverne ikke kan lægges under træet, fordi tyven smadrede bilruden og tog dem, siger Rasmus Ruby Johansen, skadedirektør for Topdanmark, i pressemeddelelsen.

Forsikring dækker ikke

Lader du julegaverne ligge frit fremme, kan du risikere, at din forsikring ikke dækker. Hvis bilen er brudt op og gaverne væk, dækker forsikringen kun, hvis bilen var låst, vinduerne lukkede, og der er synlige tegn på indbrud. Og er det et dyrt ur til kæresten eller ægtefællen, der er blandt de stjålne gaver, så dækker forsikringen ikke altid.

- Bliver julegaverne stjålet fra bilen, er det indboforsikringen, som dækker. Man skal bare huske, at indboforsikringen ikke dækker guld, sølv, smykker og kontanter. Har man købt den slags gaver, vil jeg klart anbefale, at man ikke lader dem ligge i bilen, siger Rasmus Ruby Johansen.

Topdanmark anbefaler også, at man tjekker sin forsikring, da indboforsikringen typisk indeholder nogle begrænsninger i dækningen for f.eks. computere, iPads, fotoudstyr og mobiltelefoner, såfremt disse medbringes i bilen.

Ved tyveri fra bilen er det typisk desuden en forudsætning for dækning, at tingene ikke har ligget synligt fremme.

Det kan du gøre

Hos Topdanmark understreger de, at der er en række ting, man kan gøre for at mindre risikoen for indbrud i bilen.

- Parkér bilen der, hvor der er mange mennesker, som kan lægge mærke til mistænkelig opførsel. Skjul gaverne frem for at lade dem ligge fremme på sædet, også selv om man bare lige skal en smuttur i kiosken eller supermarkedet. Placér altid gaverne i bagagerummet, siger Rasmus Ruby Johansen.

- Generelt skal man tænke over, hvad man efterlader i bilen. For selvom julegaver i bilen er et tag selv-bord for tyvene, så kan det også være arbejdscomputeren eller mobiltelefonen, som frister. Så det bedste råd er ikke at efterlade noget synligt i bilens kabine, siger han.

