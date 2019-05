Tankede og lod bilen stå ved standeren: Så gik kvinde amok

Mange kender sikkert følelsen af, at det kan være en smule irriterende at vente på, at der er plads ved en tankstation, når man skal fylde sin bil, men en nylig episode må alligevel høre til sjældenhederne, når det kommer til at lade frustrationerne få frit løb.

Efter en mand havde tanket på en Circle K-tankstation i Helsinge, gik han ind for at handle og lod bilen stå foran standeren.

Det blev en kvinde så utålmodig og irriteret over, at hun med en ukendt genstand lavede flere buler i kølerhjelmen på mandens bil, inden hun kørte fra stedet.

Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Søndag eftermiddag ved 13-tiden havde den 47-årige mand tanket sin bil på tankstationen, da han altså lod bilen stå, mens han handlede.

Kvinden mente formentlig, at han burde have kørt den væk, og derfor gik kvinden amok og lavede flere buler i mandens bil.

Kvinden beskrives blandt andet som '35-40 år, 177 cm høj og spinkel af bygning, lys i huden med brunt, mellemlangt hår, dansktalende, iført mørkeblå bluse, mørke bukser, sandaler og solbriller'.