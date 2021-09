Taxachaufførens elektriske drøm

Mercedes-Benz E-klasse har i årtier været et populært valg blandt de danske taxavognmænd, og nu er Mercedes klar med en elektrisk udgave af modellen.

EQE hedder Mercedes-Benz' nye elbil, der netop har fået verdenspremiere på IAA Motor Show i München.

Den nye elbil skal ikke direkte erstatte den almindelige Mercedes-Benz E-klasse, men skal tjene som et elektrisk alternativ i den voksende EQ-familie fra Mercedes. Størrelsesmæssigt placerer EQE sig umiddelbart under EQS.

Modellen er udviklet med en særdeles fordelagtig aerodynamik, der skal sikre, at der skal bruges så lidt energi som muligt på at skære gennem luften.

Batteripakken på EQE er på 90 kWh, og det giver en rækkevidde på op til 660 km på en opladning.

To varianter fra start

Når EQE kommer på markedet i løbet af sommeren 2022, kan den fra introduktionen fås i to forskellige varianter. Senere vil følge mere kraftfulde performanceudgaver med potentielt over 650 hk, oplyser Mercedes-Benz.

Introudgaven har en elektrisk motor, der yder 215 kW, svarende til cirka 288 hk.

Mercedes-Benz oplyser, at EQE kan lynlades med op til 170 kW, hvilket gør, at man kan lade 250 km rækkevidde på et kvarter.

Som det hører sig til, er Mercedes naturligvis spækket med alverdens udstyr, der blandt andet tæller en gigantisk skærm på tværs af bilen og en førerdør, der åbner af sig selv.

Endnu er de danske priser på den nye elbil ikke klar.