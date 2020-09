Teenagepige slår vild rekord

At køre hurtigt gennem en slalombane kræver en svingglad bil med et lavt tyngdepunkt, en perfekt vægtfordeling og en kraftig motor. Og så er det en fordel at have en dygtig chauffør bag rattet.

Netop de elementer kombinerede Porsche, da 16-årige Chloe Chambers bag rattet af en Porsche 718 Spyder slog verdensrekorden for hurtigste slalomkørsel i en bil.

Chambers, som har syv års erfaring som racerkører og er deltager i flere gokart-serier, kørte slalombanen på 47,45 sekunder, og det er nok til at sikre Guinness World Records-titlen.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

Slalombanen bestod af 51 kegler, som stod med en afstand på 50 fod, svarende til cirka 15,2 meter.

Hvordan det ser ud, når sådan en rekord bliver slået, kan du se i videoen over artiklen.

- Det ser let ud, men det er det virkelig ikke. At væve mellem keglerne så hurtigt som muligt, forsøge at slå en rekordtid og samtidig vide, at jeg ikke måtte ramme bare en enkelt kegle - jeg følte helt bestemt presset, siger Chloe Chambers i pressemeddelelsen.

- Alt klikkede på min sidste tur. Bilen fungerede smukt, og jeg fandt det greb, jeg havde brug for, siger hun.

Helt standard

Bilen, som blev brugt i rekordforsøget, er en helt standard Porsche 718 Spyder i den kraftigste version med en 4,0-liters seks-cylindret boxermotor. Motoren yder 414 hk, og Chloe Chambers stod selv for at skifte gear via den manuelle seks-trins gearkasse.

- Vi kunne ikke være mere stolte af, at Chloe satte rekorden. Fra hele Porsche-familien sender vi vores inderligste lykønskninger, siger Klaus Zellmer, præsident og adm. direktør i Porsche i Nordamerika, i pressemeddelelsen.

