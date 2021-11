Tegnede legendarisk bil: Kan ikke lide den nye

Den italienske bilproducent Lamborghini offentliggjorde for nyligt planerne om at give den ikoniske bilmodel Countach nyt liv i en moderne fortolkning, der skal bygges i et stærkt begrænset antal.

Men manden bag den første Countach, der som prototype blev vist første gang på Geneva Motor Show i 1971, Marcello Gandini, er ikke begejstret for den nye model.

Det skriver Autoweek.

Gandini er ikke hr. hvem-som-helst inden for bildesign. Han har foruden at tegne Countachen slået stregerne til blandt andet Bugatti EB 110, Lancia Stratos, Lamborghini Diablo og Lamborghini Miura.

Men den nye Lamborghini Countach er han ikke vild med.

- Marcello Gandini understreger, at han ikke har deltaget i eller godkendt projektet, lyder det fra Marzia Gandini Provera, som er datter til Marcello Gandini.

- Jeg har bygget min identitet som designer, især når jeg har arbejdet på superbiler for Lamborghini, på et unikt koncept. Hver ny model, jeg har arbejdet på, har været en nyskabelse og noget helt andet end det forrige. Det er klart, at markederne og markedsføring har ændret sig meget siden da, men for mig repræsenterer det at gentage en model fra fortiden ikke de grundlæggende principper i mit DNA, lyder det videre i erklæringen via datteren.

Sådan ser den originale Lamborghini Countach ud. Foto: Lamborghini

I billedgalleriet herunder kan du se, hvordan den moderne fortolkning ser ud.

Sådan ser den moderne Countach ud. Foto: Lamborghini Særligt bagfra er det tydeligt at se designlighederne med originalen. Foto: Lamborghini Den nye Countach bliver lynhurtig. Foto: Lamborghini Sådan ser kabinen ud. Foto: Lamborghini Her ses den originale og nye Countach sammen. Foto: Lamborghini To gange Countach med årtier imellem. Foto: Lamborghini

I alt vil der kun blive produceret 112 eksemplarer af den nye Countach, som er udstyret med en 6,5-liters V12-motor. Alle bilerne er solgt.