Tesla-chef overrasker: 'Den kan også flyde'

Når den nye Tesla Cybertruck kommer på gaden i starten af 2022, kan ejerne forvente, at den hårdføre elektriske pickup kan flyde på vand.

I princippet kan alle biler flyde i et kort stykke tid, indtil de synker til bunds, men det er de færreste biler, der slipper godt fra at nærme sig dybt vand.

Ifølge Tesla-chef Elon Musk kan Cybertrucken dog godt flyde i et kort stykke tid.

Det fremgår af et svar, som Elon Musk gav en interesseret bruger på det sociale medie Twitter.

- Har I tænkt på Cybertruckens vadedybde? Jeg går på jagt og fisker, og har af og til brug for at krydse små floder. Kan jeg gøre det uden at skade bilen?, spørger brugeren 'batflyer' Elon Musk.

- Ja. Den vil endda kunne flyde for en stund, svarer Musk.

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

Tung sag

Elon Musk oplyser ikke yderligere om Tesla Cybertruckens flydeevner, så interesserede må vente med at blive klogere på, hvad det dækker over.

På Teslas hjemmeside står der ikke nogen officiel vadedybde på pickup'en. Det amerikanske elbilfirma oplyser, at frihøjden er 16 tommer, svarende til cirka 40 cm.

Om Tesla så også formår at indfri løfterne ved at producere en stor pickup, der faktisk kan flyde, må tiden vise, men sikkert er det i hvert fald, at det amerikanske elbilfirmas ambitioner for Cybertrucken er skyhøje.

Modellen skal bygges i rustfrit stål og panserglas, og den ydre skal er konstrueret med henblik på holdbarhed og passagerbeskyttelse, og Tesla betegner den som værende 'næsten uigennemtrængelig'.

Man kan godt forvente, at Cybertrucken bliver en stor tung bil, men det holder den ikke tilbage.

I den vildeste variant kan Cybertruck accelerere fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder.

Modellen kommer på markedet i 2022, og produktionen begynder i 2021.

