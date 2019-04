Tesla-chef vil have robottaxaer på vejene næste år

Manden bag Tesla, milliardæren Elon Musk, er kendt for sine opsigtsvækkende løfter og planer for den amerikanske elbilproducent.

Mandag gjorde han det igen med løftet om, at producenten allerede næste år vil have de første taxaer klar i USA, der kan køre helt uden en fører bag rattet. Baggrunden er ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Tesla har udviklet en ny mikrochip sammen med teknologigiganten Samsung, som netop er blevet offentliggjort.

Håbet er, at den kan føre bilproducenten tættere på fuldt selvkørende biler og give Tesla et forspring overfor konkurrenterne.

Virksomheder som Uber og Waymo har godt nok arbejdet på at udvikle selvkørende taxaer i flere år, men står det til Elon Musk, skal Tesla overhale dem indenom.

Slut med rat og pedaler

Udmeldingen skal ifølge Reuters ses i lyset af, at Tesla inden længe offentliggør et kvartalsregnskab med røde tal på bundlinjen. Selvkørende teknologi er en af de ting, som producenten poster rigtig mange penge i, og færdiggørelsen af den nye mikrochip skal derfor vise, at der er en mening med forbruget.

Samme teknologi skal ifølge Elon Musk være med til at sende de første ratløse biler på markedet. Står det til Tesla-chefen, vil det allerede ske om to år, men han tør dog ikke love det. Reuters skriver, at han under præsentationen af mikrochippen erkendte, at han ofte har haft svært ved at realisere den type løfter.

- To år fra nu vil vi sandsynligvis bygge en bil uden rat eller pedaler, nøjedes han ifølge Reuters med at sige.

Nyhedsbureauet bemærker, at Tesla for år tilbage lovede at have fuldt selvkørende biler klar i 2018. Et mål, producenten altså endnu ikke har nået.

Tesla er langtfra den eneste bilproducent, der kæmper for at udvikle selvkørende biler. Senest har VW-koncernen sluttet sig til kapløbet med nyheden om, at man tester biler på gaderne i Hamborg, der lever op til Level 4 på SAE-skalaen. Det vil sige, at de kan køre uden hjælp fra en fører på små områder.

