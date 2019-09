Tesla-dræberen fra Tyskland: Her er ny elektrisk Porsche

I årtier har det at give den gas i en sportslig Porsche også været lig med lækker motorlyd fra blandt andet deres heftige boxer-motorer.

Men i Porsches nye model Taycan vil du ikke blive mødt af sød musik i øregangene fra en hårdtarbejdende benzinmotor.

Taycan er nemlig Porsches første rene elektriske bil, som skal bide skeer med blandt andre Tesla.

At dømme ud fra de præstationstal, som Porschen leverer, er der lagt op til en hed duel.

To versioner

Taycan kan fra introduktionen købes i to forskellige udgaver, Taycan Turbo S og Taycan Turbo. Til trods for at der altså ikke er en turbo involveret i motoren, holder Porsche fast i deres velkendte navne.

De to modeller udgør spydspidsen for Porsche E-Performance og er blandt de mest kraftfulde serieproducerede modeller, som sportsvognsproducenten har i sin produktportefølje.

Senere i år lanceres mindre kraftfulde varianter af den firehjulstrukne bil.

I topversionen Turbo S yder Taycan op til 761 hk med en overboost-ydelse, der fungerer i samspil med Launch Control-systemet. Taycan Turbo yder op til 680 hk.

Fra stilstand accelererer Taycan Turbo S fra 0 til 100 km/h på 2,8 sek., mens Taycan Turbo klarer det på 3,2 sek. Rækkevidden pr. opladning udgør ifølge WLTP op til 412 km for Turbo S og op til 450 km for Turbo. Tophastigheden ligger på 260 km/h for de to firehjulstrukne modeller.

Begge modeller kommer med en to-trins gearkasse, som er monteret på bagakslen. Gearkassen er en innovation udviklet af Porsche. 1. gear giver Taycan en endnu stærkere acceleration fra start, mens 2. gear med højere udveksling sikrer en høj effektivitet og dermed ekstra kraftreserver. Det gælder også ved meget høje hastigheder.

Hurtig opladning

Taycan er den første serieproducerede bil, som kommer med en systemspænding på 800 V i stedet for 400 V, som er normalt for elbiler.

Det vil Taycan-ejere nyde godt af, når de er på farten, for på fem minutter kan man i lydopladningsnettet lade op til 100 km rækkevidde.

Ladetiden fra 5 til 80 procent udgør under ideelle betingelser 22,5 min., og den maksimale ladeeffekt er 270 kW. På bopælen kan Taycan-ejere oplade deres bil med op til 11 kW vekselstrøm.

Taycan er Porsches første elbil, og modellen introduceres i to forskellige udgaver. Turbo til venstre og Turbo S til højre. Foto: Porsche

Ny æra

Porsche lægger ikke skjul på, at Taycan er en vigtig part i bilfabrikkens udvikling. Modellen er nemlig den første i en større elektrisk satsning.

I slutningen af næste år kommer allerede den næste modelvariant - Taycan Cross Turismo. Frem mod 2022 investerer Porsche over 6 milliarder euro i elektrisk mobilitet.

- Taycan forbinder vores tradition med fremtiden. Den viderefører vores mærkes succeshistorie – et mærke, som i mere end 70 år har fascineret og begejstret mennesker over hele verden, siger Oliver Blume, som er øverste chef for Porsche AG, i en pressemeddelelse.

- Dagen i dag markerer begyndelsen på en ny æra, siger han.

Porsche Taycan Turbo S og Porsche Taycan Turbo kan bestilles allerede nu, og i Danmark koster de inklusive landespecifikt udstyr, afgift og moms, henholdsvis 1.704.874 kr. og 2.120.096 kr.

