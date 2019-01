Tesla-ejer advarer: Fjernstyring sendte min bil ind i væggen

Ville du betale for et køreprogram, der endnu ikke er færdigudviklet, stille dig uden for din luksusbil og lade programmet styre bilen ud af din garage - uden anden mulighed for at gribe ind end en knap på din smartphone?

Det er, hvad den amerikanske elbilproducent Tesla har tilbudt sine kunder de seneste to år, og mange har taget det såkaldte 'Summon'-program til sig. Heriblandt norske Azim Entezary, der ejer en Tesla Model X og har en ganske lille garage at parkere den i.

I lang tid brugte han 'Summon'-funktionen til at fjernstyre sin bil ud af garagen, men det stoppede brat, da bilen pludselig fjernstyrede sig selv ind i garagevæggen i december.

Det skriver Verdens Gang.

Føreren er altid ansvarlig

Uheldet skete angiveligt så hurtigt, at Azim Entezary ikke kunne nå at stoppe Teslaen, og mødet med garagevæggen resulterede i en skade på bilens venstre forskærm.

Det får nu Azim Entezary til at kalde funktionen 'ubrugelig' og advare andre mod at bruge den.

- Jeg ved, at det er en beta-version, men ikke at den er så unøjagtig, at man ikke kan stole på den i det hele taget. Hvis funktionen er så ubrugelig, at du ikke kan stole på den, hvorfor sælger de den så, spørger Tesla-ejeren retorisk overfor Verdens Gang og tilføjer:

- Jeg advarer på det kraftigste mod at bruge denne funktion.

'Summon'-funktionen er en del af Teslas autopilot-pakke, der koster omkring 32.000 danske kroner i Norge og gør bilen i stand til at følge trafikken, holde sig inden for sin vognbane og køre af motorvejen ved den rigtige afkørsel.

Autopiloten har været genstand for meget mediebevågenhed og kritik, hvilket ikke mindst skyldes en række ulykker, der er fundet sted, mens autopiloten har været tilkoblet.

Tesla understreger på sin hjemmeside, at autopiloten 'fortsat skal ses som et assistanceværktøj, hvor det er føreren, der altid er ansvarlig for at have kontrol over bilen'.

Se også: Skulle have luft for kærestesorger: Gik balalajka hos Porsche-forhandler

Tesla genkender ikke problemet

Ifølge Verdens Gang fremgår en lignende advarsel i brugermanualen til Azim Entezarys Tesla. Her står der også, at føreren skal være klar til at reagere hurtigt ved brug af 'Summon'-funktionen, og at sensorernes evne til at få øje på omgivelserne begrænses ved parkering på trange steder.

Med til historien hører derfor også, at ejerens garage kun akkurat har plads til den store bil.

Azim Entezary har efter eget udsagn været så forsigtig som muligt, da han brugte funktionen, og han mener derfor, at Tesla Norge bør betale for at udbedre skaden på bilen. Det har importøren dog afvist med henvisning til, at det er på eget ansvar at bruge autopiloten.

- Vi er kede af at høre, at kunden har haft en negativ oplevelse, da han parkerede sin bil, men vi genkender ikke hans beskrivelse af 'Summon'-funktionen. Vi ved, at vores kunder har stor nytte af denne funktion i deres daglige brug af bilen, skriver de til mediet og tilføjer:

- Føreren er ansvarlig for at have kontrol med bilen, når 'Summon' bruges, og (føreren, red.) kan afbryde på en række måder, hvis der skulle opstå grund til det.

Se også: Falck bygger Tesla om til udrykningskøretøj