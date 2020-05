Tesla-ejere kører længst af alle

Hvis flere kørte i Tesla, ville trafikken være tættere.

I hvert fald hvis man skal tro en ny undersøgelse fra Storbritannien, der rangerer bilmærker efter, hvor mange kilometer de tilbagelægger om året.

Undersøgelsen er lavet af den såkaldte RAC-organisation i samarbejde med det britiske transportministerium og baserer sig på data fra mere end 500.000 biler.

Og her er det altså Tesla-ejere, der med et snit på 20.050 km om året topper listen og dermed tilbringer mest tid bag rattet.

Efter den amerikanske elbil følger Mercedes med 19.470 km og Volvo med 18.630 km.

Den gennemsnitlige bil i Storbritannien kører 16.700 km om året.

Sportsvogne har mest garagetid

Længere nede på listen finder man Volkswagen (18.157 km), Citroen (18.140 km), Renault (17.580 km) og BMW (17.475 km).

Bunden af listen er – ikke overraskende – udgjort af sportsvogne. Ferrari er med et gennemsnit på 3.030 årlige kilometer blandt de biler med mest garagetid.

En generel tendens, man kan trække ud af undersøgelsen, er, at elbiler kører flere kilometer om året end benzinbiler.

- Undersøgelsen er et bevis på, at eldrevne biler ikke kun er trofækøretøjer, som er til for, at deres ejer kan skilte med sin grønne samvittighed, siger RAC-direktør Steve Gooding til bilmediet Autoexpress.

At undersøgelsen overhovedet er mulig, skyldes, at alle nyindkøbte biler i Storbritannien efter tre år er forpligtet til et sikkerhedstjek. Af samme grund kan undersøgelsen primært bruges til at sige noget om brugen af biler i deres første leveår.

