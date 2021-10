Tesla er verdens hurtigst voksende brand

Der er fart over feltet hos den amerikanske elbilproducent Tesla. Faktisk viser en opgørelse fra Interbrand, som hvert år analyserer de mest værdifulde brands i verden, at Tesla hen over det seneste år er det brand, som er vokset hurtigst.

Det skriver Motortrader på baggrund af tallene fra Interbrand.

Således er Teslas brandværdi ifølge Interbrand steget med 184 procent, og det er nok til, at Tesla nu ifølge opgørelsen er det 14. mest værdifulde brand i verden, hvilket er 26 pladser bedre, end den som Tesla indtog i 2020.

- Ikke overraskende

Når det gælder bilmærker, må Tesla dog se sig slået af giganter som Toyota, Mercedes-Benz og BMW, der indtager henholdsvis 7.-, 8.- og 12.-pladsen.

- Retning, agilitet og involvering er tre nøgletemaer, som vi har set drive brandvækst i løbet af det seneste år. Måske er det ikke overraskende i betragtning af et forretningslandskab, der konstant udvikler sig, siger Charles Trevail, som er adm. direktør for Interbrand, i en pressemeddelelse.

- En trecifret stigning i brandværdi er uden fortilfælde i de seneste 22 år med Best Global Brands. Tesla er et mærke, der udtrykker vigtigheden af, at brands har retning, er agile og involverer sig, så jeg er ikke overrasket over, at Tesla tog det største spring op på ranglisten af Best Global Brands i 2021, siger han.

Det mest værdifulde brand i opgørelsen er Apple, efterfulgt af Amazon, Microsoft, Google og Samsung.